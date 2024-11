I TO JE MOGUĆE: Komšije završile na sudu zbog petla

"IMO sam strašnog petla, bio je pravi đavo" pevao je onomad Đorđe Balašević u pesmi u kojoj se nije baš nužno radilo o petlu. Ipak, jedan pripadnik ove pernate vrste postao je poguban po dobrokomšijske odnose jednog naselja i zaista je bio strašan - barem na osnovu izjava komšija u blizini.

Foto Tanjug

Zapravo, iako je petao bio star i ne baš ludo aktivan, njegovo postojanje je bilo dovoljno da smeta nekima oko sebe - zbog čega je zajedno sa komšijama iz austrijskog grada Perhtoldždorfa završio na sudu.

Susedski spor oko ovog petla došao je kraju te je tako dogovoreno da on može do smrti ostati sa svojom porodicom, ali da nakon što ga više ne bude, ne smeju nabaviti novog. I iako zvuči kao lagano rešenje, nije uopšte bilo lako doći do njega. Prethodili su mu razgovori, sukobi, a u priču su se uključili advokati.

Upravo oni su našli rešenje koje je svima prihvatljivo.

- Mi, porodica Sperl i advokati Furst Skalitcki, dogovorili smo se na prijateljskoj, komšijskoj osnovi da će petlu Kikiju biti dopušteno da nastavi da provodi svoje poslednje godine sa svojom porodicom i da nakon njega u kuću neće doći novi petao - stoji u zajedničkoj izjavi sukobljenih suseda.

"Neprihvatljiva emisija buke"

Pre toga je advokatska firma vlasnicima petla poslala službeni dopis u kojem su im spomenuli "neprihvatljivu emisiju buke" uzrokovanu time što su susedi "držali ljubimca".

U tom dopisu su ih i službeno zamolili da odmah prekinu sa bukom, mada je bilo jasno da je to moguće jedino ako Kiki, petao ljubimac, ode. Pošto nije baš da čovek može pritisnuti opciju "mute" i da mu životinjski član porodice ućuti. Posebno ne petao. Posebno ne rano ujutro.

Ipak, svima je bilo jasno kako nije prijatno da se čovek budi na ovakav način, ali čini se da su problem s petlom imali samo najbliži susedi sa kojima je i došlo do sukoba. Drugima, sudeći po svemu, Kiki i nije smetao.

U budućnosti će držati drugu vrstu životinje

U intervjuu za "Noe" obe strane izgledale su veoma srećne što su sporazumno rešile problem.

Kiki je, naime, već jako star, tako da svoje poslednje godine može u miru provesti sa svojom ljudskom porodicom, rekao je jedan od dvojice advokata. Nakon što njega više ne bude, njegova porodica će morati, ako već žele ljubimca, da dovedu neku drugu vrstu životinje. Svakako neku koja nema naviku svako jutro pozdravljati izlazak sunca i pritom uznemiravati one s druge strane ograde.

(Jutarnji list)

