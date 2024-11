AMERIKA OTVARA BAZU U POLJSKOJ Oglasio se Kremlj: Rusija priprema odgovor

OTVARANjE baze američke protivraketne odbrane u Poljskoj je pokušaj da se ograniči ruski vojni potencijal i vodi do preduzimanja odgovarajućih mera, izjavio je sekretar za štampu Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Ovo unapređenje američke vojne infrastrukture prema našim granicama, to nije ništa drugo do pokušaj da se obuzda naš vojni potencijal, to vodi ka usvajanju odgovarajućih mera za obezbeđivanje pariteta - rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

Američka odbrambena raketna baza biće otvorena danas u Redžikovu u Poljskoj.

Ceremoniji otvaranja prisustvovaće i predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i najvišeg rukovodstva Poljske, a poljski predsednik Andžej Duda doputovaće direktno iz Azerbejdžana, gde učestvuje na klimatskom samitu KOP29, navodi agencija.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje