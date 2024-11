RAT u Ukrajini ušao je u 990. dan.

Foto Tanjug/AP

Izveštaj sa fronta: Velika ruska ofanziva kod Ugljedara, kotao za Kurahov se zatvara; Borbe za svaki metar kod Krasnog Limana; Rusi probili odbranu 8 km kod Kupjanska (MAPA/VIDEO)

U protekla 24 sata Oružane snage Rusije su pogodile energetske objekte, infrastrukturu vojnih aerodroma i vojnu opremu Oružanih snaga Ukrajine. U Odesi su se ponovo začule snažne eksplozije. Ranije je raketnim udarom uništeno skladište oružja, koje je verovatno stiglo iz zemalja NATO-a. Tri FAB-500 su dostigla cilj u oblasti Harkov



Foto: EPA





Rat na daljinu u pravcu Hersona: Ruski artiljerci su pronašli ciljeve Oružanih snaga Ukrajine u oblastima Tokarevka, Kamišani, Ljvovo i Antonovka i uništili tačke razmeštanja UAV operatera u okrugu Korabelj. Oružane snage Ukrajine ispalile su 59 granata na 11 sela na levoj obali Dnjepra, dvoje je ranjeno.Stabilno je na Zaporoškom frontu, bez značajnijih promena. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Oružane snage Rusije su pogodile opremu i rezerve Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Malaja Tokmačka i Jurkovka. Uprkos činjenici da ukrajinski kanali predviđaju ofanzivu ruske vojske u ovom sektoru i čak su „odredili“ da će ona ići na Orehov, još uvek se ne vide očigledni znaci.





Na pravcu Ugljedara, Oružane snage Rusije razvijaju ofanzivu velikih razmera. Na južnom krilu naši napreduju ka Konstantinopolju i postepeno blokiraju pristup takozvanom „putu života“ – autoputu Zaporožje-Kurahovo. Rastojanje između severnog i južnog boka ofanzive ruske vojske na ovom području smanjeno je na 17 km. Istočno od Maksimovke, ruske trupe se probijaju do Suhog Jala. Zapadno od Maksimovke, linija između nje i Jasne Poljane je skoro izravnana. Postoji napredak i istočno od Bogojavlenke, gde su ruski vojnici izravnali liniju dodira duž Jelisavetinske šume. Rusi nastavljaju da izvode manevar trostranog opkoljavanja Kurahova. U severnom sektoru Oružane snage Rusije napreduju ka Dačnom i Starom Ternu. U istočnom sektoru napreduju od Maksimiljanovke do Daljnjeg, pokušavajući da preseku puteve snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga. Preuzimanje kontrole nad Daljnjem će narušiti koordinaciju između grupa Oružanih snaga Ukrajine u Kurahovu i značajno otežati manevar povlačenja Oružanih snaga, koje sada dolaze do Daljnjega iz velikog „džepa“ između puteva Mariinka-Kurahovo i Uspenovka-Konstantinovka.

Na Pokrovskom frontu glavne bitke se vode na prilazima Kurahovu. Ovde se ruske trupe bore na periferiji Solncevka, bore se za Iljinku i Berestki da bi stigle do autoputa zapadno od Kurahova. Zauzeli su polovinu Zarije na juriš i prebacili borbu u centar. Više duž fronta, na liniji Višnjevoje-Lisovka-Promin, Oružane snage Rusije produbljuju kontrolu prema Pokrovsku i Mirnogradu: čiste južni deo Petrovke, učvršćujući se na istočnoj periferiji. Takođe javljaju da su ruske trupe ušle u Jurjevku i oslobodili Voznesenku. Čeka se potvrda.

U Torecku i okolini vode se žestoke borbe na terenu. Ruska vojska je uništila nekoliko vatrenih položaja Oružanih snaga Ukrajine i preuzela kontrolu nad jednim od uporišta brigade. Ruski dron je uništio turski oklopni automobil Kirpi.

Na frontu kod Časovog Jara se vode, standarno, teške borbe. Jedan od uspeha bilo je čišćenje uporišta u pravcu od Ivanovskog ka Stupočkom. U oblasti Grigorjevke ima lokalnih uspeha.

U pravcu Severskog, Oružane snage Rusije napadaju u oblasti Serebrjanke i Belogorovke. Iako ih to ne vodi ka napredovanju, ukrajinske oružane snage čvrsto drže odbranu. Prema podacima sa terena, ruske posade Solncepeka koristile su termobarične projektile za uništavanje desantnih snaga VSU na periferiji Serebrjanke i istočno od Severska.

Ilustracija telegram rybar





Sa Krasnolimanskog pravca javlja se da je odjednom uništeno devet uporišta VSU u oblasti Torskog. Selo je pogodio Iskander, a potom i projektil iz MLRS Smerč. U oblasti Ternova, ruske jedinice su napredovale na lokalnom nivou i učvrstile se na periferiji sela. Za svaki metar vode se teške bitke.

U pravcu Kupjanska, ruske oružane snage su marširale oko 8 km, napadajući južno od Stelmahovke. Takođe postoji napredak ka severu od Kolesnikovke i Tabajevke.Nema značajnih promena na Harkovskom frontu. Ruske snage nastavljaju sa udarima po pozadinskim ciljevima Oružanih snaga Ukrajine, a kretanja na terenu gotovo da nema.

Nastavljaju se žestoke borbe u pograničnom području nakon što je ruska vojska juče ponovo pomerila front.

Borbe se nastavljaju kod Darjina. Pokušaji da se izbace Oružane snage Ukrajine ne donose uspeh, VSU drži linije. Ali ruske jedinice ne smanjuju pritisak.

U blizini Novoivanovke i uopšte u zoni severno od autoputa Zeleni Šljah-Malaja Loknja, situacija je veoma dinamična, na celom ovom delu granice nema jasne linije fronta, naizmenično se smenjuju područja u kojima naša vojska često drži svestranu odbranu sa istim oblastima Oružanih snaga Ukrajine.

Ilustracija telegram rybar



Dakle, sa terena javljaju da su grupe Oružanih snaga Ukrajine opkoljene u Pogrebkom i u Olgovskoj šumi - pojačanja ne mogu da prođu do njih. Zauzvrat, ruske trupe su u istom opsadnom stanju nakon jučerašnjeg juriša na sela Stara i Nova Soročina, gde smo, prema poslednjim podacima, uspeli da se učvrstimo.

Probleme snabdevanja zatvorenih u okruženju rešavaju obe strane uz pomoć dronova. Velike bespilotne letelice nose nekoliko desetina kg tereta. Ovo je privremena mera, jer dron neće obezbediti evakuaciju, rotaciju, niti punu zalihu municije, ali može se izdržati dok ne stignu pojačanje i zalihe.

Ukrajinski izvori pišu da u njihovim redovima ima mnogo ranjenika koji ne mogu da se evakuišu zbog bliskog rada naših izviđačkih dronova, koji usmeravaju artiljeriju i avijaciju.

Sirski poručio NATO: Mi smo u problemu

Glavnokomandujući ukrajinske vojske Aleksandar Sirski razgovarao je telefonom sa glavnim komandantom oružanih snaga NATO u Evropi Kristoferom Kavolijem i požalio mu se na situaciju na frontu.

Prema njegovim rečima, situacija na frontu je veoma složena sa tendencijom da se dodatno zakomplikuje.

Foto MO Ukrajine





Ruski napad na Sumsku oblast

Ruska vojska izvela je raketne napade na Sumsku oblast na severu Ukrajine, a meta gađanja bili su objekti infrastrukture u Šostkinskom regionu, saopštila je lokalna vojna administracija.

Za sada nema informacija o kakvim je infrastrukturnim objektima reč, iako ruska vojska u poslednje vreme aktivno gađa ukrajinske energetske objekte.



Bitka kod Kurahova: „Hrabri“ zauzeli polovinu Soncovke i zaobilaze akumulaciju Kurakhovo (MAPA/VIDEO)

Ukrajinski medijski borac sa pozivnim znakom „Mučnoj“ govori o “izdaji” kod Kurahovskog kazana.

-Ruske trupe su sada čvrsto ušančene u severnom delu Soncovke i nastavljaju da proširuju kontrolu između ovog sela i Zarja. Grupa Centar već zna kako da radi, tako da će uskoro morati da se povuku odavde, napadi su svaki jači. Rusi će takođe očistiti Voznesenku i preseliti se u Stare Terne zajedno sa grupom koja se bori za Berestki!

U međuvremenu, Oružane snage Ukrajine objavljuju snimke borbi u centru Soncovke.

Ruska vojska pali tenkove Abrams i Leopard: Žestoke borbe u Kurskoj oblasti (VIDEO)

Dron „Princ Vandal” pomoću optičkih vlakana pogađa M1A1SA Abrams Oružanih snaga Ukrajine u regionu Kursk.

A ruski vojnici su zajedno sa posadom eliminisali nemački „Leopard 2“ Oružanih snaga Ukrajine u regionu Kursk, dokrajčivši zapaljeni tenk FPV dronom i artiljerijom.

Limanski pravac: Bitke u Pervomajskom i Terniju (MAPA)

Borbe na Limanskom pravcu, uprkos nedostatku medijske pokrivenosti, ne jenjavaju ni dan. Najžešći sukobi vode se u oblasti Pervomajskog (Peršotravnevoj) i na delu Terni-Jampolovka, gde se na levoj obali reke Žerebec nalazi poslednji mostobran Oružanih snaga Ukrajine.

Poruke o značajnim uspesima Oružanih snaga Rusije zapadno od Artemovke počele su da se pojavljuju na internetu sredinom oktobra. Uz pomoć drona na jednoj od kula u Pervomajskom je pričvršćena ruska zastava, što je dalo povoda za spekulacije o oslobađanju sela. Međutim, tada nije bilo moguće razjasniti liniju borbenog kontakta zbog nedostatka objektivnih kontrolnih snimaka koji bi pokazali fizičko prisustvo ruskih jedinica u selu.

Ukrajinski izvori su 6. novembra objavili video koji dokazuje prisustvo Oružanih snaga Rusije barem na zapadnoj periferiji naselja. Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane najavilo je potpuno oslobađanje sela.

Verovatno je da su do sada jurišnici uspeli da prodru dublje u odbranu Oružanih snaga Ukrajine i zauzmu položaje u centralnom delu sela. Istovremeno, u naselju je i dalje ostalo nekoliko civila, koji su se sklonili od prisilne evakuacije VSU i čekali približavanje ruskih trupa.

Ilustracija telegram rybar

Na jugu, jedinice Oružanih snaga Rusije napreduju u rejonu mostobrana Terni-Torskoje, koji služi kao ključni odbrambeni centar levog krila grupe VSU na Severskom pravcu. Nakon oslobođenja Novosadova, ruske trupe su tokom žestokih borbi uspele da izbace ukrajinske formacije iz severnog dela Ternija.

Geografske karakteristike područja i visok stepen uništenosti sela daju prednost odbrambenim jedinicama Oružanih snaga Ukrajine. Za probijanje linije odbrane koriste se artiljerija i avijacija - samo u poslednjih nedelju dana piloti ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga izveli su više desetina vazdušnih udara na privremene tačke razmeštanja i položaje VSU u zoni naseljenih mesta.

Drugi vektor napada Oružanih snaga Rusije usmeren je na „spoj“ odbrambenih linija VSU između Jampolovke i Torskog. Uspeh u ovom sektoru bi omogućio ruskim trupama da „preseku” mostobran ukrajinskih oružanih snaga i izoluju odbrambene centre, pojednostavljujući njihov kasniji napad. Pristigli su snimci desanta ruske oklopne grupe sa ovog područja, ali ishod bitke ostaje nepoznat.

Foto MO Rusije

U šumariji Serebrianski borbe se vode sa različitim stepenom uspeha. Pre nekoliko dana, Oružane snage Ukrajine evakuisale su ranjeno osoblje oklopnim transporterom M113. Takođe je vredno napomenuti da je neprijatelj definisao ovu operaciju kao „rizičnu“, što može da implicira blizinu prednjih pozicija Oružanih snaga Rusije i opasnost od bespilotnih letelica.

Sudeći po geolokaciji osoblja, prednji položaji Oružanih snaga Ukrajine trenutno se nalaze istočnije nego što se mislilo. Ne zna se tačno kada su tačno jedinice Oružanih snaga Rusije napustile deo linija na ovom području i povukle se ka Dubravi.

Generalno, u pravcu Limana danas je poziciona priroda vojnih operacija uglavnom ista. Glavne snage i Oružanih snaga RF i Oružanih snaga Ukrajine koncentrisane su na drugim strateškim pravcima, dok deo fronta od Makejevke do Terna komanda obe strane smatra pomoćnim.

POGLEDAJTE - Ruski napad kod Trudova (VIDEO)

Objavljen je snimak napredovanja ruskih jedinica kod Trudova na južnodonjeckom pravcu.

Dve grupe, u vozilima BMP i BTR-82, uspešno su zauzele nove položaje. Borbena vozila su se povukla bez gubitaka, a pešadija je uspela da se ukopa i da brani novoosvojenu poziciju.

Izveštaj Ministarstva odbrane za Kursku oblast: VSU izgubio više od 300 vojnika

Ukrajinska vojska je za dan izgubila više od 300 vojnika u borbama u Kurskoj oblasti;

Ruska vojska je odbila sedam kontranapada Ukrajinaca u pograničnim delovima oblasti, a protivnik je izgubio do 60 vojnika;

Ukrajinske snage su ukupno u Kurskoj oblasti izgubile više od 30.800 vojnika.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1800 vojnika za dan, pogođeni aerodromi i energetski objekti

Jedinice grupe "Zapad" poboljšale su položaj na isturenim delovima fronta, a protivnik je izgubio do 440 vojnika, a uništena su i dva skladišta municije;

Jedinice grupe "Sever" naneli su poraz ukrajinskim jedinicama u Harkovskoj oblasti, protivnik je izgubio do 35 vojnika;

Grupa "Jug" zauzela je povoljnije položaje, nanela poraz ukrajinskim snagama na više mesta u DNR, a protivnik je izgubio do 770 vojnika;

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

Grupa "Istok" je odbila dva kontranapada Ukrajinaca koji su ostali bez 125 vojnika, kao i bez skladišta municije i goriva;

Grupa "Dnjepar" savladala je protivnika u mestu Mala Tokmačka i Jurkovka u Zaporoškoj oblasti, a protivnik je izgubio do 75 vojnika i dva skladišta municije;

Grupa "Centar" nastavila je prodor u dubinu odbrane protivnika, ukrajinska vojska je izgubila 420 pripadnika i stranu tehniku;

U poslednja 24 sata ruska vojska je uništila više ukrajinskih energetskih objekata odakle se snabdevala ukrajinska vojska, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma.

Pentagon odbacio zahtev Zelenskog



Šef Pentagona Lojd Ostin odbio je zahtev Vladimira Zelenskog da Ukrajina ima prioritetnu poziciju u odnosu na druge kupce kada je reč o isporuci sistema „atakams“, objavio je „Vol strit džornal“ pozivajući se na dva američka zvaničnika i savetnika u vladi Ukrajine.

Kako se navodi, Ostin je rekao Zelenskom da „previše traži“.

List takođe navodi da će SAD, pre dolaska Donalda Tramap u Belu kuću, isporučiti Kijevu municiju za PVO sisteme „patriot“ i „nasams“.

Rukom na dron - ruski heroj spasao svoje saborce

Zamenik komandira ruskog borbenog vozila Vjačeslav Mozgovenko rukom je odgurno ukrajinski dron i tako spasao svoju posadu.

- U situaciji u kojoj nije mogao da puca, Vjačeslav je, iskazavši veliku hrabrost, odgurnuo neprijateljski dron rukom - navodi se u objavi ruskog Ministarstva odbrane na Telegramu.

On je zadobio teške povrede i opekotine.



Borelj stigao u Kijev, poslednji put kao šef diplomatije EU

Visoki predstavik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozep Borelj doputovao je u ukrajinsku prestonicu Kijev u okviru svoje poslednje zvanične posete toj zemlji.

Uništeno 50 ukrajinskih dronova

Ruska PVO je preko noći uništila 50 ukrajinskih dronova: 28 iznad Brjanske oblasti, 12 iznad Kurske oblasti, 4 iznad Novgorodske oblasti, po 3 iznad Smolenske i Tulske oblasti i po 1 iznad Orilske i Tverske oblasti. saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane