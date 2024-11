DA LI ĆE DOĆI DO RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA: Stigao odgovor iz Kremlja

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov nije isključio mogućnost da bi ruski lider Vladimir Putin mogao da razgovara sa izabranim predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom pre njegove inauguracije.

Foto: EPA

- To nije isključeno. Tramp je govorio da će pozvati Putina pre inauguracije. To su njegove reči, ništa drugo nemamo da saopštimo na tu temu za sada - dodao je on.

Portparol je još dodao da Moskva nije kontaktirala sa Trampovim štabom.



Peskov takođe nije želeo da komentariše da li će Rusija imati svog predstavnika na ceremoniji stupanja na dužnost novog predsednika SAD.

- Mi trenutno čak i ne znamo koga će pozvati. To nije pitanje za nas - poručio je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara.

Pored toga, portparol Kremlja je konstatovao da Putin ne planira telefonski razgovor sa odlazećim američkim predsednikom Džozefom Bajdenom.

Svaki sastanak traži puno posla na ekspertskom nivou

Govoreći o eventualnom susretu lidera Rusije i SAD, on je ocenio da svaki potencijalni susret predsednika Moskve i Vašingtona treba da bude dobro pripremljen na ekspertskom nivou, ali da se za sada ne radi na tome.

- Sastanci se ne događaju tek tako. Svaki susret treba da bude dobro pripremljen i iza svakog sastanka stoji mnogo posla na ekspertskom nivou. Za sada se ništa ne radi po tom pitanju. Trenutno je i rano za to, sa kim sada sarađivati. Sa Bajdenovom administracijom ne radimo, postoje neki oskudni kanali za tehničku komunikaciju, ali oni nisu značajnije prirode - konstatovao je Peskov.

(Sputnjik)

