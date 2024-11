ALARMANTNO! "PRIPREMITE ZALIHE ZA 72 SATA": Evropa pred katastrofom, a ove zemlje u opasnosti

U IZVEŠTAJU o civilnoj i vojnoj spremnosti Evrope, koji je objavljen u sredu, navodi se kako bi stanovnici Evropske unije trebalo da prikupe zalihe neophodnih potrepština u slučaju izbijanja rata ili neke druge velike opasnosti, piše "Njuzvik".

Izveštaj je napisao bivši predsednik Finske Sauli Ninisto, koji je posebni savetnik predsednika Evropske komisije. Ističe kako EU nije bila spremna za pandemiju Kovida-19, niti za rat Rusije sa Ukrajinom zbog čega je krajnje vreme da se poradi na pripravnosti umesto da se reaguje na posledice.

U dokumentu stoji kako bi Evropska unija trebala da savetuje domaćinstva da budu spremna na najmanje 72 sata samostalnog funkcionisanja u slučaju nužde. Države članice savetuju da se građanima pruže smernice o skladištenju zaliha, evakuacijama i načinu pristupa hitnim službama. Navode se razne potrepštine koje domaćinstva treba da imaju u slučaju nužde poput hrane, pića, lekova, baterijske lampe i radija na baterije.

Upozorenje građanima EU: Spremite zalihe hrane, pića, lekova

Cilj ovog izveštaja je pripremiti građane EU na vanredne situacije poput novih pandemija, do ekstremnih vremenskih uslova ili rata. Iako se ruska agresija ne navodi kao jedina moguća pretnja, navedena je kao veliki problem.

- Nemamo jasan plan šta će EU učiniti u slučaju agresije na državu članicu. Ratna pretnja koju Rusija predstavlja za evropsku bezbednost tera nas da se time pozabavimo kao glavnim problemom, bez potcenjivanja ostalih pretnji - stoji u izveštaju.

Dalje piše da pretnju od ruske agresije najviše osećaju njeni neposredni susedi, ali da bi bilo kakva ruska akcija protiv države članice uticala na svih 27 zemalja bloka.

U opasnosti zemlje koje su u blizini Rusije

- Teritorijalni integritet i politička nezavisnost svake države članice neraskidivo je povezana sa celovitošću i političkom nezavisnošću drugih država članica i EU u celini - navodi se.

Predlažu se i druge mere poput izdvajanja najmanje 20 posto ukupnog proračuna za povećanje bezbednosti i pripravnosti za krizne situacije. Izveštaj na 165 stranica predstavljen je u sredu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.

General Sanders: "Treći svetski rat je blizu"

General ser Patrik Sanders u junu je upozorio da postoji rizik od globalnog konflikta poput Trećeg svetskog rata - u roku od pet godina - ako se NATO ne probudi iz svog „vojnog sna“.

General Sanders je rekao da će zapadne sile upasti u zamku Vladimira Putina do kraja decenije ako se ponovno ne naoružaju. Opisao je Rusiju, Iran i Kinu kao “nove osovine moći” i naglasio da predstavljaju još veću pretnju od nacističke Nemačke.

- Većina procena će vam reći da imamo između pet i 10 godina pre nego što Rusija obnovi svoje kapacitete i bude sposobna da predstavlja vrstu pretnje koju je imala pre rata u Ukrajini – rekao je tada u intervjuu za "Tajms".

Kako je rekao, Putin bi mogao da naredi operacije pre toga koje bi bile “tik ispod nivoa konflikta” ili “da dobije priliku da prigrabi neku teritoriju”.

- Ako sada preduzmemo prave korake, ako se suočimo sa pretnjama i nedostacima u našim sposobnostima, ako modernizujemo naše oružane snage, ako učinimo društvo i Veliku Britaniju otpornijim, tako ćemo to sprečiti. Ako to uradimo, biće mala verovatnoća (za napad). Ako ne uradimo, to povećava verovatnoću i ohrabruje Rusiju, Kinu i Iran – rekao je on.

Bauer: "Stvari neće biti sjajne u narednih 20 godina"

Početkom godine admiral Rob Bauer, predsedavajući Vojnog komiteta NATO, upozorio je da civili u Evropi moraju da se pripreme za sveobuhvatni rat sa Rusijom u narednih 20 godina. On je dodao da će, pored oružanih snaga, i veliki broj civila biti mobilisan i da je na vladama da uspostave sisteme za upravljanje tim procesom.

- Moramo da shvatimo da mir nije garantovan. I zato se mi (NATO) spremamo za sukob sa Rusijom. Ali diskusija je mnogo šira. Vojno-industrijska baza i ljudi moraju da shvate da i oni igraju ulogu - rekao je Bauer i upozorio da stvari neće biti sjajne u narednih 20 godina.

Admiral Bauer je rekao da će veliki broj civila morati da bude mobilisan u slučaju da izbije globalni rat i da vlade moraju da se postaraju da njihove nacije budu "spremne za rat".

- Potrebni su nam javni i privatni akteri da promene svoj način razmišljanja za eru u kojoj je sve bilo planirano, predvidivo, kontrolisano i fokusirano na efikasnost, do ere u kojoj se sve može dogoditi u bilo kom trenutku. Era u kojoj treba da očekujemo neočekivano - upozorio je tada Bauer.

Admiral Bauer je dodao da "morate biti u mogućnosti da se vratite na industrijsku bazu koja je u stanju da proizvodi oružje i municiju dovoljno brzo da biste mogli da nastavite sukob ako ste u njemu".

