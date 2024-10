ZELENSKI TVRDI: Nikada nismo nameravali da zauzmemo nuklearku u Kursku

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske snage nikada nisu nameravale da zauzmu nuklearnu elektranu u Kurskoj oblasti prilikom upada u taj ruski region početkom avgusta.

Foto: Profimedia

Moskva je nekoliko puta optužila Kijev da je planirao napad na nuklearku u Kursku, što je Ukrajina demantovala.

-Rusi misle da su veoma jaki, ali da smo hteli da im zauzmemo nuklearnu elektranu, uradili bismo to. Mogli smo to da uradimo, ali nismo želeli. Razumemo da bi to značilo da smo isti kao Rusija, istakao je Zelenski, prenosi Kijev independent.

On je dodao da Ukrajina ne okupira rusku ključnu infrastrukturu, "kako je Rusija uradila okupirajući nuklearnu elektranu Zaporožje".

Nuklearka Kursk se nalazi na oko 40 kilometara od pozicija koje drže Ukrajinci u Kurskoj oblasti, navodi se na sajtu DeepState.

(Tanjug)

