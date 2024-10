BAJDEN RUŠI KAMPANJU HARISOVOJ? Šef Bele kuće uoči izbora ugrozio svoju potpredsednicu

PRE neki dan govornik na mitingu Donalda Trampa nazvao je Portoriko plutajućim ostrvom đubreta. Poznajem Portorikance u svojoj matičnoj državi Delaver i to su dobri i časni ljudi. Jedino đubre koje vidim da lebdi tamo su njegove pristalice. Njegova demonizacija Latinoamerikanaca je nesavesna i neamerička. To je potpuno suprotno svemu što smo uradili, svemu što smo bili.

Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Ovo je poručio odlazeći američki predsednik Džozef Bajden, izazvavši buru u američkoj javnosti samo nekoliko dana uoči predsedničkih izbora. Najnovijim gafom kojim je direktno uvredio birače Republikanske stranke, ni manje ni više nego iz Bele kuće, predsednik SAD je ozbiljno uzdrmao put svoje potpredsednice i demokratske predsedničke kandidatkinje Kamale Haris do fotelje u Ovalnom kabinetu. Shvativši štetu koju je napravio, brže-bolje se ispravio:

- Ranije sam pričao o retorici mržnje koju je izgovorio Trampov pristalica na njegovom skupu u Medison skver gardenu da je Portoriko smeće, što je jedina reč koju mogu da smislim da to opišem. Njegova demonizacija Latinoamerikanaca je nesavesna. To je sve što sam hteo da kažem. Komentari sa tog skupa ne odražavaju ko smo mi kao nacija - napisao je Bajden na "Iksu".

Ipak, bez uspeha. Na Bajdena su se obrušili republikanci, dok je demokratama oko po ko zna koji put zaigralo oko posle nespretne izjave njihovog lidera. Portparol Bele kuće Endru Bejts rekao je da je Bajden zapravo govorio o retorici mržnje protiv Portorikanaca, te da se opaska odnosila na komičara koji je na Trampovom mitingu u Njujorku zbijao šale o Portoriku. No, ni ovaj pokušaj Bajdenovog tima nije uspeo da popravi učinjeno.

Tramp je reagujući na izjavu doskorašnjeg rivala poručio:

- Vau. To je užasno. Tako je rekao. Setite se Hilari, rekla je žalosni, a zatim nepopravljivi, zar ne? Ali rekla je žalosni, to nije uspelo. Mislim da je smeće gore, zar ne? Ali, on ne zna. Morate mu oprostiti što nije znao šta je rekao. I ja sam ubeđen da mu se ja više sviđam nego Kamala. Ali, to je strašna stvar - istakao je Tramp, aludirajući na izjavu Hilari Klinton iz 2016. kada je kao predsednička kandidatkinja demokrata Trampove pristalice nazvala "korpom žalosnih".

Republikanski potpredsednički kandidat Džej Di Vens kritikovao je američkog predsednika zbog njegove uvredljive izjave, istakavši da bi Bajden i Harisova trebalo da se stide zbog ovih komentara.

- Majka koja oplakuje svog sina koji je umro od predoziranja fentanilom nije smeće - naveo je Vens.

Trampova kampanja je ubrzo otvorila mejl za prikupljanje sredstava koristeći Bajdenove komentare, sa porukom: "Vi niste smeće! Volim vas! Vi ste najbolje što naša nacija može da ponudi". Iz tima lidera republikanaca su poručili da "Džo Bajden i Kamala Haris preziru desetine miliona Amerikanaca koji podržavaju Trampa", kao i da će on biti predsednik svim Amerikancima.

Kamala protiv kritike NI Kamala Haris nije mogla da ne prokomentariše gaf svog šefa. Ona je novinarima ispričala da se čula sa Bajdenom, ali da nisu razgovarali o njegovom komentaru, te napomenula da se snažno ne slaže sa bilo kakvom kritikom ljudi na osnovu toga za koga glasaju. "Čuli ste moj poslednji govor i kontinuirano tokom moje karijere. Verujem da je posao koji radim predstavljanje svih ljudi, bez obzira na to da li me podržavaju ili ne", rekla je Harisova.