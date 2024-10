STEJT DEPARTMENT SAOPŠTIO: SAD zatražile objašnjenje od Izraela zbog ubistva 93 Palestinca

SJEDINjENE Američke Države zatražile su od Izraela objašnjenje za napad na severni deo Pojasa Gaze, u kojem su ubijene najmanje 93 osobe, a 40 ranjeno, rekao je danas potparol Stejt departmenta Metju Miler.

Foto Tanjug/AP/Hussein Malla

On je ubistva nazvao "užasnim incidentom sa užasnim rezultatom", napomenuvši da je Vašington kontaktirao izraelske zvaničnike i tražio objašnjenje za to kako je došlo do smrti desetina dece, prenosi Rojters.

Miler je ponovio da SAD žele prekid vatre u Pojasu Gaze, što je, kako je rekao, i u interesu Izraela.

-Ključno je da Izrael vodi računa o postizanju većeg strateškog uspeha i da ima na umu da (treba) da okonča ovu kampanju na način koji vraća taoce kući, na način koji obezbeđuje njihovu bezbednost, a ne samo da nastavi u beskonačni, večni sukob, dodao je on.

Miler je takođe rekao da je Vašington "duboko uznemiren" zakonom koji je Izrael doneo u ponedeljak i kojim se zabranjuje rad agencije UN za pomoć palestinskim izbeglicama (UNRWA), istakavši da bi ta odluka po američkom zakonu, mogla da ima posledice ako se zakon implementira.

Foto Tanjug/AP

Američka administracija je ranije ovog meseca poslala pismo Izraelu i saopštila da Tel Aviv ima rok od 30 dana da preduzme korake za poboljšanje humanitarne situacije u Gazi, uz potencijalno ograničenje vojne pomoći SAD u suprotnom.

Miler je dodao da, uprkos pismu, SAD do sada nisu videla poboljšanje situacije u opkoljenoj enklavi.

Palestinske vlasti su ranije danas saopštile da je najmanje 93 Palestinca, među kojima su žene i deca, ubijeno je u današnjem napadu izraelske vojske (IDF) na grad Bejt Lahija u oblasti Mesra na severu okupirane enklave.

Iz službe za odnose sa medijima u Gazi saopšteno je da je izraelska vojska bombardovala petospratnicu u Bejt Lahiji u kojoj se nalazilo oko 200 raseljenih Palestinaca, prenosi turski javni servis (TRT).

Od oktobra prošle godine, najmanje 42.847 Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima na Gazu, a više od 100.540 njih je povređeno, prema podacima Ministarstva zdravlja u opkoljenoj enklavi.

(Tanjug)

