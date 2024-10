"TO NIJE FER" Zelenski se požalio: Zapad uskraćuje Ukrajini poziv u NATO

ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je da zapadne zemlje nepravedno uskraćuju Ukrajini poziv u NATO.

Foto: Profimedia

- Potpuno je očigledno da poziv u NATO nije isto što i punopravno članstvo u Alijansi. Međutim, neki lideri govore o tome kao da je to ista stvar. Pitaju ih za poziv, a oni odgovaraju da je reč o članstvu. To nije fer. To je samo način da kažu 'ne' - napisao je Zelenski na Telegramu.

Zelenski je 16. oktobra u Vrhovnoj radi predstavio „plan pobede“ koji se sastoji od pet tačaka: momentalno pozivanje zemlje u NATO, razmeštanje u Ukrajini „nenuklearnog paketa za obuzdavanje“, ukidanje ograničenja na napade duboko u teritoriju Rusije zapadnim oružjem, ekonomsku saradnju nakon završetka sukoba i zamenu dela američkih jedinica u Evropi ukrajinskim trupama.

Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je takav razvoj događaja pretnja po bezbednost Rusije i naglasio je da su ti rizici bili jedan od razloga za pokretanje specijalne vojne operacije.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja