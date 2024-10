RUSIJA RAZVIJA NOVI RAKETNI BROD: "Sarsar" će nositi duplo više raketa "kalibar"

RUSIJA razvija novi mali raketni brod projekta 21635.5 "Sarsar" sa povećanim kapacitetom za nošenje krstarećih raketa "kalibar", izjavio je u emisiji "Vojni prijem" na TV kanalu Zvezda generalni direktor brodograditeljske korporacije "Ak Bars" Renat Mistahov.

Foto MoD Rusije

-Ovo je još samo model u razvoju, ali već ima zanimljive karakteristike. Postoji mogućnost povećanja broja "kalibara". Ako smo pre ovoga imali osam "kalibara", ovde smo predložili da ih (na brodu) bude 16, a možemo da povećamo i na 20, rekao je on.

Prema rečima šefa "Ak Barsa", "Sarsar" je razvijen na osnovu malih raketnih brodova projekta 21631 "bujan-M".

U poređenju sa prethodnikom, trup novog ratnog broda biće duži, a povećava se i deplasman – sa 949 tona na oko 1.500 tona. Povećanje veličine plovila će takođe omogućiti da se brod opremi unapređenim sistemom PVO, savremenim artiljerijskim i raketnim sistemima.

Prethodno je Mistahov u intervjuu za RIA Novosti izvestio da će u cilju poboljšanja plovnih karakteristika, vodomlazni pogon, prisutan na prethodno izrađenim brodovima, biti zamenjeni klasičnim elisama.

ŠOK ZA NATO

Inače brod "Sarsar", kao i brodove "bujan-m", dizajnirali su konstruktori iz Zelenodolskog projektno-konstruktorskog biroa (deo "Ak Bars"), a izgradnja brodova ove serije počela je 2010. godine.

-Ovaj projekat se pokazao toliko uspešnim da je flota odlučila da napravi 12 takvih plovila. Danas je ovo prvi projekat brodova koji je proizveden u tolikoj količini u savremenoj Rusiji, navodi se u pomenutoj emisiji.

Primarna namena klase "bujan-m" su zaštita i bezbednost ekskluzivne ekonomske zone Ruske Federacije, međutim brodovi se mogu koristiti i u druge svrhe.

Na primer, upravo sa ovih raketnih brodova je 2015. godine pokrenut prvi udar raketama "kalibar" iz Kaspijskog mora na teroriste u Siriji.

-To je bio šok za NATO. To je značilo da su brodovi mogli da izvrše udar bez ulaska u Crno i Sredozemno more, ali su sami mogli da budu na nepristupačnom mestu. Upotreba kompleksa "kalibar" je dala mogućnost daljeg razvoja broda, pa je serija proširena, rekao je Jakov Kušnir, glavni konstruktor Zelenodolskog konstruktorskog biroa, u emisiji "Vojni prijem".

Danas brodovi klase "bujan-m" učestvuju u Specijalnoj vojnoj operaciji, a kako se navodi na sajtu ruskog Ministarstva odbrane, oni su svoju efikasnost potvrdili i tokom bitaka u Siriji i tokom SVO.

Vojni ekspert, pukovnik u penziji Viktor Litovkin smatra da je prisustvo "kalibara" u arsenalu klase "bujan-m" glavna prednost ovih malih raketnih brodova.

-Uz pomoć njih možete da izvršite udar sa velike udaljenosti bez ugrožavanja samog broda. Ovo je velika prednost, rekao je on u razgovoru za RT.

Dizajn broda je stvoren uzimajući u obzir zahteve smanjenja radarskog odraza i uključuje elemente kao što su iskošene ravne površine nadgradnje, kao i vrata i otvore sakrivene na ravnim površinama i palubi.

Važna karakteristika malih raketnih brodova je mogućnost plovidbe i po moru i duž reka, a ovo je moguće zahvaljujući malom gazu od svega 2,6 m. Prema dostupnim podacima, maksimalna brzina brodova klase "bujan-m" je 25 čvorova (46,3 km/h), dužina je 74,1 m, a širina 11 m.

Domet krstarenja pri optimalnoj brzini dostiže 2.500 milja (4.630 km), a gorivo i namirnice omogućavaju brodovima ove klase autonomiju plovidbe do deset dana. Korišćenjem univerzalnog brodskog vertikalnog lansera 3R-14 UKSK, brodovi projekta 21631 mogu da lansiraju ne samo rakete "kalibar", već i supersonične protivbrodske rakete "oniks".

Pored toga, klasa "bujan-m" je naoružana pramčanim topom u kalibru 100 mm A-190M "univerzal", protivavionskim artiljerijskim sistemom sa 12 cevi kratkog dometa AK-630M1-2 "duet" i dva sistema PVO 3M-47 "gibka r" postavljena na turele.

Pored toga, u arsenalu ovih raketnih plovila nalaze se dva mitraljeza MTPU (mornarička verzija KPV) u kalibru 14,5 mm, tri mitraljeza kalibra 7,62 mm, dva sistema za elektronsko ratovanje ometanje PK-10 "smeli" i sistem za elektronske protivmere TK-25.

DVOSTRUKO POVEĆANjE KAPACITETA MUNICIJE

Bivši komandant Crnomorske flote, admiral Vladimir Komojedov, smatra da će povećanje broja raketa "kalibar" na "Sarsaru" obezbediti značajno povećanje borbene moći broda.

-"Kalibri” se mogu koristiti ne samo pojedinačno, već i u baražnoj vatri. Salva od 20 projektila biće mnogo snažnija, objasnio je on u intervjuu za RT.

I drugi stručnjaci dele slično mišljenje.

Konkretno, Viktor Litovkin veruje da će takva odluka dizajnera značajno povećati udarnu moć broda i napadačkih jedinica.

Zauzvrat, glavni urednik časopisa Nacionalna odbrana, vojni analitičar Igor Korotčenko, podsetio je da "kalibri" mogu da pogađaju ciljeve na udaljenosti od oko 1.500 km.

-Udvostručenje borbenog kompleta ovih raketa, uz mogućnost njihove upotrebe sa tako velikih udaljenosti iz bilo kog akvatorija u kom se nalaze brodovi ove klase je, naravno, značajno povećanje njihovih borbenih sposobnosti. Pogotovo ako govorimo o baražnoj vatri, smatra Korotčenko.

Istovremeno, stručnjaci podsećaju da "Sarsar" trenutno i dalje ima status perspektivnog projekta. Međutim, prema rečima Viktora Litovkina, takvi brodovi bi mogli značajno da povećaju borbene sposobnosti ruske mornarice.

-Ne postoje suvišni brodovi sa takvim oružjem kao što je "kalibar". Posebno sada u teškom periodu, kada je Rusija prinuđena da vodi vojne operacije protiv zapadnog sveta u Ukrajini, zaključio je on.

(rt.rs)

