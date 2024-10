TRAMP JE AUTENTIČAN I ZABAVAN: Rogan o intervjuu sa liderom republikanaca, koji je za 24 sata pregledan više od 26 miliona puta (VIDEO)

BIVŠI predsednik SAD Donald Tramp je autentičan i zabavan. Voli da započne jedan razgovor i da završi na skroz drugačijoj temi. Tramp je stvarno dobar u tome.

Postavite mu pitanje, on počne da odgovara, ali vas onda odvede na potpuno drugačiji put. Problem sa Trampom je što ljudi primećuju samo zapaljive stvari koje govori i po tome ga definišu. On je veoma bizarna kombinacija zabavljača i biznismena. On je kao komičar. Ljudi ne znaju šta da rade s tim, a žele da se pretvaraju da su svi ti drugi nekako moralno bolji jer ih ne vidite u pravom svetlu.

Ovo je prva reakcija voditelja jednog od najpopularnijih podkasta na planeti "Iskustvo Džoa Rogana" posle intervjua sa republikanskim predsedničkim kandidatom Donaldom Trampom. Emisija emitovana minulog petka za samo 24 sata pregledana je više od 26 miliona puta na "Jutjubu", što je ocenjeno kao jedna od najgledanijih Roganovih podkasta u istoriji i jedan od najispraćenijih intervjua jednog predsedničkog kandidata u dosadašnjoj kampanji.

Džo Rogan je bivši komičar i voditelj popularnih emisija u SAD. U vode podkasta upustio se 2009. godine, da bi njegova emisija ubrzo postala jedan od najslušanijih. Samo na "Jutjubu" ima više od 17 miliona pretplatnika. Njegovu publiku čine pretežno mladi muškarci, čime je Trampova kampanja imala za cilj da gostovanjem lidera republikanaca u samom finišu predsedničke trke privuče ovaj deo biračkog tela ka sebi.

Tokom duga tri sata Tramp i Rogan su se dodatkli mnogih tema. Tramp je između ostalog napomenuo da je najveć greška koju je napravio tokom prvog mandata bilo angažovanje ljudi koji nisu odani.

- Odabrao sam nekoliko ljudi koje nije trebalo. Neokonzervativci ili loši ljudi ili nelojalni ljudi. Momak poput Džona Kelija, koji je bio nasilnik, ali slaba osoba - rekao je Tramp Roganu, misleći na svog bivšeg šefa kabineta, koji je prošle nedelje za "Njujork tajms" rekao da misli da je Tramp "fašista".

Tramp je, takođe, opisao svog bivšeg američkog savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona kao "idiota", ali "ponekad korisnog". Istovremeno, još jednom je ponovio svoje uverenje da su izbori 2020. ukradeni, te da je pobeda aktuelnog predsednika SAD Džozefa Bajdena bila nameštena. Govorio je i odnosu sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, rekavši da ga je veoma dobro upoznao.

- Kad sam završio, nismo imali problema sa Severnom Korejom - rekao je Tramp, dodavši da je apelovao na Kima da prestane sa gomilanjem svojih značajnih zaliha oružja. - Rekao sam mu: "Da li ikada radiš nešto drugo? Zašto ne ideš polako? Idi na plažu, opusti se. Hajde da napravimo neke stanove na tvojoj obali".

Mask najveći momak LIDER republikanaca je tokom emisije američkog milijardera i jednog od finansijera njegove kampanje Ilona Maska nazvao "najvećim momkom". Takođe, napomenuo je da je u potpunosti posvećen uvođenju doskorašnjeg nezavinsog kandidata za predsednika SAD Roberta Kenedija Mlađeg u njegovu administraciju ukoliko pobedi na izborima 5. novembra. Kenedi je letos obustavio kampanju i javno podržao Trampa.

Džo Rogan je u poslednjoj emisiji sa novim gostima komentarisao nedavni razgovor sa bivšim šefom Bele kuće, istakavši da nije bio nervozan zbog susreta sa Trampom, već - uzbuđen. Takođe, odao je priznanje lideru republikanaca jer je izdržao maratonski razgovor od tri sata.

- Ima tu sposobnost da samo nastavi dalje. To je ludo. Iako smo malo razgovarali o tome, želeo sam da saznam više o tome kako se osećao tokom svog prvog dana u Beloj kući. Mislim da nisam dobio taj odgovor od njega - istakao je Rogan, kome je ovo bio prvi razgovor sa Trampom, preneo je "Foks njuz".