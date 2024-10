UDARILI SMO U GLAVU HOBOTNICE! Izraleski premijer Benjamin Netanijahu o napadu na vojne ciljeve Irana

ODRŽALI smo obećanje i ozbiljno smo oštetili odbrambeni kapacitet Izraela i njegovu sposobnost da proizvodi rakete koje rade protiv nas. Udarili smo u glavu hobotnice. Narodu Irana poručujem da je naša borba protiv režima tiranina koji preti čitavom regionu. Ko god nas povredi i mi ćemo njega.

Tanjug

Ovo je u prvom javnom obraćanju od udara izraelske vojske (IDF) na ciljeve u Teheranu i u njegovoj okolini, a u kojima je nastradalo četvoro iranskih vojnika, poručio izraelski premijer Benjamin Netanijahu. Predsednik izraelske vlade se ovom prilikom zahvalio SAD na bliskoj koordinaciji i pomoći u udarima na Iran, dodavši da je napad postigao sve svoje ciljeve. Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei izjavio je da će iranski zvaničnici odrediti kako Izraelu najbolje da pokažu moć Irana nakon napada koji se dogodio pre nekoliko noći, prenela je zvanična iranska agenicja IRNA. Hamnei se juče sastao sa porodicama vojnika koji su poginuli u eksplozijama koje je izazvala IDF.

- Zlo cionističkog režima ne treba ni uveličavati ni omalovažavati. Preračunali su se i oni bi trebalo da razumeju snagu, volju i inicijativu iranske nacije i naše omladine - poručio je Hamnei, dodavši da iranske vlasti moraju da se oslone na moć i volju iranske nacije u odnosu prema cionističkom režimu i treba da učine ono što je najbolje za Iran.

Poslednji udari IDF na ciljeve u Iranu još jednom su otvorile pitanje da li bi sukob na Bliskom istoku mogao da se proširi regionom. Rat se minulih meseci iz Pojasa Gaze prelio na jug Libana, gde se svakodnevno sukobljavljaju izraelske snage sa vojnicima libanske militantne grupe Hezbolah. Savet bezbednosti UN danas će održati sednicu na zahtev Teherana, koji tvrdi da je Tel Aviv prekršio međunarodno pravo direktnim udarima na njega minule subote. U pismu SB UN, stalna misija Irana pri UN je poručila da "akcije Izraela predstavljaju ozbiljno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana i kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija".

Ambasador Izraela u UN Deni Danon ocenio je da je zahtev Teherana za održavanje sednice SB UN "još jedan pokušaj Irana da naudi Izraelu, ovog puta u političkoj areni", obećavši da će se "zalagati za pravo Izraela da se brani". Danon je tvrdnje da je Izrael prekršio međunarodno pravo nazvao "smešnim".

- Iranu neće biti dozvoljeno da se i dalje krije iza svojih filijala sve dok Iran nastavlja da preti i pokušava da nam naudi, platiće cenu - rekao je Danon.

Kamionom uleteo u stanicu VOZAČ kamiona uleteo je u autobusku stanicu u Glilotu, nedaleko od Tel Aviva, udario u autobus, a potom pokosio pešake, povredivši ukupno 35 ljudi, od kojih je šestoro u teškom stanju, izvestili su juče izraelski mediji. Lokalne vlasti su saopštile da je u pitanju teroristički napad i potvrdile da je napadač uhvaćen, preneo je list "Džeruzalem post". Hitna pomoć u Glilotu je objavila da je povređenima pružena pomoć na licu mesta, navodeći da je šest osoba zadobilo teške, a pet umerene povrede. Policija je navela da su ljudi koji su se našli na licu mesta pucali na vozača kamiona i uspeli da ga zaustave.

Američki predsednik Džo Bajden je izrazio nadu da su najnoviji izraelski vazdušni napadi na Iran označili kraj perioda eskalacije na Bliskom istoku.

- Izgleda da nisu pogodili ništa osim vojnih ciljeva. Nadam se da je ovo kraj - rekao je šef Bele kuće novinarima u Filadelfiji, dodavši da je bio obavešten uoči izraelskih udara na iranske ciljeve.

Zvaničnici Bajdenove administracije rekli su ranije da SAD nisu bile direktno umešane u napad, ali da su se blisko konsultovale sa Izraelom. Uoči napada od minulog vikenda, Bajden je "ohrabrio" izraelskog premijera da osmisli uzvratni udar na Iran koji bi odvratio buduće napade na Izrael, izjavio je visoki zvaničnik američke administracije.

- Američki zvaničnici očekivali su da će Izrael uzvratiti Iranu nešto pre 5. novembra, vremenskog okvira koji će rastuću nestabilnost na Bliskom istoku gurnuti u javnost u roku od nekoliko dana nakon američkih predsedničkih izbora. Ono što je na kraju bio veoma proračunat izraelski odgovor pokazuje da SAD i dalje mogu da utiču na akcije Izraela u regionu kada to žele - rekao je za Si-En-En geopolitički analitičar H. A. Helijer. - Mislim da je angažovanje SAD u tom pogledu bilo značajno, ali, to takođe pokazuje da kada SAD žele da nateraju Izrael da modifikuje svoje ponašanje, one to mogu da urade.

Tramp i Harisova o udarima TOKOM svojih predizbornih skupova održanih minulog vikenda, potpredsednica SAD Kamala Haris i bivši predsednik Donald Tramp kratko su se osvrnuli na izraelske vazdušne udare na vojne ciljeve u Iranu. "Izrael napada, imamo rat, a Harisova se zabavlja", izjavio je Tramp na skupu u Mičigenu, dok je Harisova organizovala događaj sa pevačicom Bijonse u Teksasu. Harisova je na mitingu u Mičigenu pozvala na "deeskalaciju, a ne na eskalaciju vojnih aktivnosti na Bliskom istoku". "Veoma snažno osećam da mi, kao SAD, verujemo da Iran mora da prestane sa onim što radi u vezi sa pretnjom koju predstavlja u bliskoistočnom regionu i uvek ćemo braniti Izrael od bilo kakvih napada Irana", rekla je Harisova novinarima u Mičigenu.