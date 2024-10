RAT u Ukrajini ušao je u 976. dan.

Foto MO Rusije

Izveštaj sa fronta: Ruske snage oslobodile još 32km2, sprema se kotao za VSU u Kurahovu; Rusima treba još 11 km do Dnjepropetrovske oblasti (MAPA/VIDEO)

Prema preliminarnim procenama, ruska vojska je za dan oslobodila još 32 km². Prema podacima Oružanih snaga Ukrajine, do granice Dnjepropetrovske oblasti Oružanim snagama Rusije je ostalo 29 km od Pokrovskog fronta i 11 km od fronta Guljaj-Polje.



Ruske bespilotne letelice pogodile su objekat u Starokonstantinovu, u oblasti Hmeljnicki, gde su navodno bili stacionirani instruktori iz Francuske. U Irpenu, Kijevska oblast, prema preliminarnim podacima, kamp za obuku Legije stranaca pogođen je „geranijumima“. Dve rakete su pogodile železničku stanicu Sumi-Tovarnaja, jedno od ključnih logističkih čvorišta koje podržavaju garnizon Oružanih snaga Ukrajine u pravcu Kurska. U Dnjepropetrovsku, Iskanderi su, preliminarno, uništili sistem kontrole letenja VSU.U Lipeckoj oblasti. Oborena su četiri ukrajinske bespilotne letelice, tri u Orlu, dve u Belgorodu i jedna u Brjansku. Dva civila su ranjena u granatiranju Gorlovke.





U pravcu Hersona, Oružane snage Rusije su pogodile objekte Oružanih snaga Ukrajine u 16 ​​sela na desnoj obali Dnjepra. Za sada nema preduslova za promenu situacije.



Na Zaporoškom frontu, generalno, takođe nema promena. U oblasti Malaja Tokmačka, ruski dron je uništio oklopni transporter Oružanih snaga Ukrajine. Ruski tim je takođe uspešno prizemljio američku bespilotnu letelicu RQ-20 “Puma”. Sada je u rukama ruskih stručnjaka.





Na delu Ugljedarskog fronta kod Zolotaje Nive, Oružane snage Rusije napadaju položaje Oružanih snaga Ukrajine prema Velikoj Novoselki. Takođe se navodi da su se ruske trupe učvrstile na periferiji Šahtjorskog. Po oslobođenju Šahtjorskoga, ruske trupe će moći da odu u pozadinu garnizona Oružanih snaga Ukrajine u Velikoj Novoselki.

Proboj preko Jasne Poljane do Maksimovke potpuno će odseći ukrajinske oružane snage u Novoukrajinki i Bogojavljenki. Severno od Prečistovke ruske desantne snage napredovale su otprilike 3 km do Novoukrajinke i autoputa od Kurahova na zapad, do oblasti Zaporožja. Udaljen je 14 km od Šahtjorskog, a presecanje će značiti blokiranje Kurahova i čitavog regiona na jugu. Osim toga, ruske oružane snage su ušle u južnu periferiju Bogojavljenke i odsekle selo od snabdevanja sa zapada. U Katerinovki se vode borbe. Zapadno od Pobede, ruske trupe su napredovale do 2,2 km i pritiskaju iz pravca Maksimiljanovke. Oružane snage RF mogu da pokrivaju Donjecku grupu Oružanih snaga Ukrajine sa juga i istoka i da dođu do međurečja reka Kašlagač i Suhi Jali u oblasti Uspenovke i Konstantinopolja.

Ilustracija telegram rybar





Na Pokrovskom frontu, Oružane snage Rusije su blizu oslobađanja Gornjaka, zastava je podignuta u centru. Ruska trobojka vije se i na jugu - u Aleksandropolju, čije je oslobođenje zvanično potvrdila MO. Sada ukrajinske oružane snage više nemaju mostobran preko reke Volčje. Sledeća verovatna meta Oružanih snaga Rusije je Kurahovka, stisnuta u „džepu“ između Gornjaka i Ostrovskog. Ruska vojska ne staje – deonica puta od Višnjevog do Novodmitrovke uzeta je pod punu kontrolu, u Višnjevoju je u toku akcija čišćenja, a na periferiji Novodmitrovke je podignuta ruska zastava. Ilustracija telegram rybar



Još jedna zastava se zavijorila u Selidovu, na dominantnoj deponiji, a VSU se povukao u zapadni i severni deo grada. Pokrovska grupa Oružanih snaga Ukrajine podeljena je na tri dela: jedan brani Kurahovo, drugi preostali deo Selidova, a treći je koncentrisan na liniji kod Soncovke. Oružane snage Rusije napadaju između dva odbrambena centra, do pozadine Kurahova sa severozapada, gde nema velikih gradova, nema konkretnih industrijskih zona – ništa što bi moglo pomoći Oružanim snagama Ukrajine u odbrani. Iznad, su uspesi Oružanih snaga RF kod Novotoreckog - napredovali su oko 500 m, stigli do obale reke Kazjonij Torec. Ilustracija telegram rybar



U sektoru Torecka, ruska vojska je napredovala malo zapadnije od Novogrodovke i u Ščerbinovki. U samom Torecku ruske trupe potiskuju ukrajinske oružane snage iz stambenog naselja, kao i sa deponija. Ruska artiljerija, avijacija i dronovi su aktivni.

Ilustracija telegram rybar

Na Časovjarskom pravcu vode se borbe jugoistočno od Stupoček. Ruski artiljerci su pogodili PVO snage Oružanih snaga Ukrajine u njihovoj pozadini, u Veroljubovki. Inače, nema promena.Front kod Severska je takođe bez značajnijih promena.



U pravcu Krasnog Limana, ruske oružane snage su napredovale u Torskom i Ternom.



Sa Kupjanskog fronta izveštavaju o oslobađanju Krugljakovke i izlasku ruskih trupa u predgrađe Zagrizova. U Petropavlovki su ruske Vazdušno-kosmičke snage uništile još jednu desantnu jedinicu VSU.



U sektoru Harkova vode se pozicione borbe. Avijacija radi po položajima VSU, front je stabilan.

Ilustracija telegram rybar

KURSKI PRAVAC

U regionu Kursk, borbe se nastavljaju u nekoliko oblasti, VSU pokušava da napadne i prebacuje rezerve.

U okrugu Gluškovski, ukrajinske formacije su napale u oblasti Novog puta. Najmanje jedno oklopno vozilo je pogođeno minama, a desant je bio razbacan bespilotnim letelicama i artiljerijskim udarima.

Borbe se nastavljaju i u okrugu Korenevski. VSU je pokušao da napadne u rejonu Zeljonog šljaha, ali je blagovremeno otkriven i pokriven artiljerijskom vatrom. Pored toga, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je odbilo napade u oblasti Pogrebki.

Nikakve promene u zonama kontrole nisu primećene u Sudžanskom okrugu. Ruske trupe nanose udare na identifikovane položaje VSU, kao i u Sumskoj oblasti.

Konkretno, u rejonu Belovodova, udarom bespilotne letelice „Inohodec“ uništen je još jedan samohodni top ukrajinskih formacija. Zanimljivo je da ako su ranije na ovom pravcu „Inohodeci“ korišćeni iznad teritorije Rusije, sada su već počeli da lete u Sumsku oblast.

Eksplozije iznad Kijeva, oboreno 13 dronova VSU

Nekoliko eksplozija odjeknulo je u Kijevu nakon što je u ukrajinskoj prestonici večeras proglašena vazdušna opasnost, prenose lokalni mediji.

Istovremeno, iznad ruske Belgorodske, Lipecke i Orlovske oblasti oboreno je ukupno 13 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto Tanjug/AP

Pušilin: Ruske snage napreduju u Gornjaku, VSU beži iz obruča

Šef Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin izjavio je da je ruska vojska probila odbranu ukrajinske vojske u gradu Gornjak i postavila zastavu na zgradu lokalne administracije.

Foto: profimedia

-Danas su jedinice 114. brigade podigle zastavu na krov zgrade u Gornjaku. Tenkovske jedinice su uz pomoć jurišnih grupa uspešno probile ukrajinsku odbranu i nanele težak udarac snagama Kijeva“, navodi se u saopštenju.

Prema njegovim rečima, ovo je veliki uspeh ruske vojske jer je u pitanju veoma važno strateško mesto.

Pušilin je objasnio da je probijanje odbrane u Gornjaku i Selidovu važno jer se tako urušava logistički sistem ukrajinske vojske u Donjeckoj Narodnoj Republici.



Stranci postaju visoki oficiri VSU?

U Ukrajini će strancima i licima bez državljanstva biti dozvoljeno da zauzimaju visoke vojne položaje u vojsci, izjavio je zamenik ukrajinske Vrhovne rade Jaroslav Železnjak.

On je rekao da je ukrajinski parlament usvojio zakon kojim se strancima omogućava da dobiju oficirska mesta u Oružanim snagama Ukrajine.

Prethodno je poslanica ukrajinskog parlamenta Irina Geraščenko izvestila da je Vrhovna rada glasala za predlog zakona koji omogućava stranim plaćenicima koji se bore u redovima Oružanih snaga Ukrajine i njihovim rođacima da dobiju ukrajinsko državljanstvo.



Rusi upali u Bogojavljenku kod Ugljedara (VIDEO/MAPA)

Ruska vojska se probila u Bogojavljenjku i u kleštima zauzima selo iza Ugljedara.

U pravcu južnog Donjecka severoistočno od Ugljedara, ruske trupe su upale u važno selo Bogojavlenka, upali su u selo i zaobišli ga sa zapada, preteći da će ga opkoliti.

Ukrajinski vojni analitičari su ranije pisali:

-Kod Bogojavlenke, ruske trupe su napredovale duž šumskih pojaseva u području širine do 3,6 km do dubine do 2 km i stigle do periferije naselja, aktivne borbe se nastavljaju.

Pokrovski pravac: Vijori se zastava pobede u Selidovu i uspesi u susednim oblastima (MAPA)



U pravcu Pokrovskog, ruske trupe nadovezuju se na uspehe proteklih dana, napredujući u nekoliko sektora odjednom.

Prema preliminarnim informacijama, severno od Grodovke, nekoliko šumskih pojaseva i uporišta južno od razlivanja reke Kazenog Toreca, kao i odlagališta u oblasti Novogrodovke zapadno od Krasnog Jara, došli su pod kontrolu Oružanih snaga Rusije.

Ilustracija telegram rybar

Ove položaje su ruske trupe već zauzele ranije, ali su izgubljene nakon kontranapada Oružanih snaga Ukrajine. Sada su Oružane snage RF ponovo zauzele ove linije. Pored toga, jugozapadno od Nikolajevke, malo uporište u blizini šumskih pojaseva došlo je pod kontrolu ruskih trupa.

U međuvremenu, u Selidovu se nastavljaju teške borbe. Na internetu se pojavljuje veliki broj izuzetno optimističnih vesti o značajnim uspesima ruskih trupa, iako još uvek nije sve potvrđeno od strane objektivnog posmatračkog osoblja.

Konkretno, ruski jurišnici postavili su zastavu na deponiji severoistočno od grada. A iz samog centra Selidova pre oko nedelju dana počeli su da se pojavljuju snimci sa zastavama.

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

U isto vreme, još uvek nije moguće uspostaviti izuzetno preciznu kontrolnu zonu u gradu zbog promene borbene situacije i nedostatka objektivnih dokaza. Ipak, situacija ukrajinskih formacija u Selidovu se sve više pogoršava.

Ruski dronovi pogodili tehniku VSU

Ruska vojska izvela je napade na položaje ukrajinske vojne tehnike i onesposobila je ukrajinska oklopna vozila uz pomoć FPV dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Napad su izvele jedinice ruske vojne grupe „Sever“.



Odbijen upad u Kursku oblast

Ruska vojska sprečila je pokušaj ukrajinskih snaga da se probiju preko ruske granice kod naselja Novi put u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane:

Ruske snage oslobodile su mesto Aleksandropolj u DNR;

Grupa "Sever" nanela je poraz ukrajinskoj vojsci u Harkovskoj oblasti a protivnok je izgubio do 40 vojnika;

Grupa "Jug" odbila je kontranapad ukrajinskih snaga u čijim redovima je poginulo ili ranjeno više od 740 vojnika;

Grupa "Zapad" je poboljšala taktički položaj, odbijen je kontranapad Oružanih snaga Ukrajine koje su izgubile više od 510 vojnika a uništena su im i četiri skladišta oružja;

Grupa "Dnjepar" je nanela poraz ukrajinskoj vojsci u Zaporoškoj oblasti, a protivnik je ostao bez 80 vojnika, kao i bez skladišta s municijom;

Grupa "Centar" je nastavila prodor u dubinu odbrane protivnika, odbijeno je šest protivnapada, u ukrajinskim redovima iz stroja je izbačeno do 545 vojnika;

Grupa "Istok" poboljšala je svoje položaje na isturenom delovima fronta, a ukrajinska vojska je izgubila do 120 vojnika;

Ruska vojska izvela je napade na infrastrukturu vojnih aerodroma ukrajinskih snaga i lokacijama gde su čuvani dronovi.

Pao Aleksandropolj

Ruska vojska oslobodila je Aleksandropolj u DNR, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Raketni napad na Dnjepar: Troje mrtvih, 19 povređenih

U ruskom raketnom napadu na Dnjepar poginula su tri civila, a broj povređenih porastao je na 19, saopštila je Državna služba za vanredne situacije, prenosi Ukrinform.

- Usled raketnih udara delimično je uništena dvospratna stambena zgrada. Oštećene su i višestambene zgrade i jedan od medicinskih objekata. Spasioci su iz ruševina dvospratnice izvukli izvukli povređene, među kojima je troje poginulo - navodi se u saopštenju.

(Ukrinform)

Ruske rakete, Foto AP

Zajmovi G7 za Ukrajinu u iznosu od 46 milijardi evra biće dostupni od 1. decembra

Grupa sedam najbogatijih zemalja, G7, saopštila je da bi bilateralni zajmovi za pomoć Ukrajini u iznosu od 46 milijardi evra (50 milijardi dolara), koji bi bili finansirani iz profita od investiranja zamrznute ruske imovine, trebalo da budu dostupni za isplate počevši od 1. decembra ove godine do kraja 2027. godine.

Ministri finansija G7 i guverneri centralnih banaka naveli su u saopštenju izdatom nakon sastanka u Vašingtonu da bi svi bilateralni zajmovi trebalo da stupe na snagu najkasnije do 30. juna 2025. godine, preneo je Rojters.

"G7 ostaje nepokolebljiv u svojoj solidarnosti da podrži ukrajinsku borbu za slobodu, oporavak i rekonstrukciju", navodi se u saopštenju.

SAD su u sredu objavile da će obezbediti Ukrajini kredit od 20 milijardi dolara do kraja godine, 20 milijardi dolara obezbediće EU, a preostalih deset milijardi dolara podeljeno je između Kanade, Velike Britanije i Japana.

Lideri G7 dogovorili su se na godišnjem samitu u južnoj Italiji u junu da obezbede kredite koji će biti pokriveni naplaćenim kamatama od investiranja zamrznutih ruskih sredstava.

Sredstva ruske centralne banke u iznosu od oko 260 milijardi evra (280,62 milijarde dolara) zamrznuta su u okviru sankcija koje su zemlje G7 uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu koja je počela u februaru 2022. godine.

(Reuters)

Deset bespilotnih letelica sa fiksnim krilima oboreno je iznad Kurske oblasti

Proteklog dana protivvazdušna odbrana je oborila 31 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Prema podacima ministarstva, dve bespilotne letelice su oborene iznad Belgorodske oblasti, deset iznad Kurske oblasti, devet iznad Orolske oblasti i tri iznad Brjanske oblasti.

Pored toga, tri ukrajinska drona su uništena iznad Azovskog mora, još tri iznad Belgorodske oblasti i jedna iznad Brjanske oblasti.

Mali balon oboren je iznad Rostovske oblasti, prenela je agencija TASS.

Eksplozije u Harkovu

U Harkovu u Ukrajini začule su se eksplozije tokom vazdušnog napada, javila je ukrajinska publikacija Zerkalo nedeli na svom Telegram kanalu.

- arkov, lokalne javne stranice izveštavaju o eksplozijama - navodi se u publikaciji.

Prema onlajn mapi ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, upozorenje o vazdušnom napadu u oblasti Harkov začulo se od 4.55 po moskovskom vremenu, prenela je RIA.