OTKRIVEN NOVI SMEĐI PATULJAK: Rotira oko zvezde nakon trideset godina

ASTRONOMI su, pomoću velikih teleskopa u Čileu i na Havajima, otkrili postojanje još jednog smeđeg patuljka, koji na veoma bliskoj razdaljini od drugog, otkrivenog 1995, kruži oko male zvezde.

Kako je objašnjeno, smeđi patuljak je telo koje je previše malo da bi se smatralo zvezdom, a previše veliko za planetu.

-Smeđi patuljak je objekat koji ispunjava prazninu između planete i zvezde. Oni su formalno definisani kao objekti koji mogu sagoreti teški oblik vodonika, koji se zove deuterijum, ali ne i najčešći osnovni oblik vodonika, rekao je astronom Sem Vajtbuk.

Ova dva smeđa patuljka su gravitaciono zaključana jedan za drugi u binarnom sistemu, rasporedu koji se obično primećuje među zvezdama.

Dakle, smeđi patuljak koji je pre tri decenije dobio ime Gliese 229B sada je prepoznat kao Gliese 229Ba, sa masom 38 puta većom od Jupitera, i Gliese 229Bb, sa masom 34 većom od Jupitera.

Nalaze se 19 svetlosnih godina od našeg Sunčevog sistema, prilično blizu u kosmičkom smislu, u sazvežđu Lepus, prenosi Rojters.

Binarni smeđi patuljci su retkost, a dva orbitiraju jedan oko drugog svakih 12 dana na udaljenosti od samo 16 puta većoj od udaljenosti između Zemlje i Meseca.

-U praksi, to znači da se kreću u masi od približno 13 do 81 puta od mase Jupitera. Pošto ne mogu da fuzionišu vodonik, ne mogu da zapale fuzione kanale koji napajaju većinu zvezda. To dovodi do toga da samo slabo svetle kao hlade se, rekao je Vajtbuk.

Ova dva patuljka kruže oko uobičajenog tipa zvezde zvanog crveni patuljak, čija je masa oko šest desetina mase našeg Sunca.

Iako su oba smeđa patuljka masivnija od Jupitera, njihov prečnik je zapravo manji od te planete Sunčevog sistema jer su gušće.

-Ovo otkriće nam takođe pokazuje da smeđi patuljci mogu doći u čudnim konfiguracijama koje nismo očekivali. Ovo pokazuje koliko je složen i neuredan proces formiranja zvezda. Uvek treba da budemo spremni za iznenađenja, rekao je astronom Džeri Suan.

