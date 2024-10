DECU VIŠE NE MOGU DA RAĐAJU ZA DRUGE: Senat u Italiji usvojio Zakon kojim surogat materinstva postaje krivično delo

ZABRANjENO je surogat majčinstva kako u Italiji tako i za njene državljane u inostranstvu. To je Zakon koji je izglasao italijanski Senat, a čin trudnoće za račun nekog drugog, bilo para ili pojedinca, postaje „univerzalno krivično delo“.

Na to su već duže vreme podsticali kako italijanski premijer Đorđa Meloni tako i njena partija „Italijanska braća“ i sada je postao Zakon, iako je to u Italiji bilo zabranjeno već 20 godina, ali su sve više kako heteroseksualni parovi tako i homoseksualci odlazili u inostranstvo, u zemlje gde je ta praksa dozvoljena i plaćali žene da im rode dete: Ukrajina, SAD, Kanada, Indija, u desetinama zemalja širom sveta sa različitim pravilima.

Rečju, iznajmljivanjem materice žena ne pozajmljuje organ već rađa dete i tako se svodi na inkubator, prekidajući odnose majke i deteta. Stoga to postaje krivično delo iako se čin odvija i u zemlji gde je to dozvoljeno ali su počinioci italijanski građani. Tako se sprečava da se zabrana u Italiji zaobiđe odlaskom u inostranstvo, da se poruči dete za koje se potom zatraži da bude priznato u Italiji. Ostaje za razjašnjavanje regulativa da li se dozvoljava prepisivanje izvoda iz matične knjige dece rođene na taj način u inostranstvu u italijanske matične knjige.

Zakon predviđa kazne zatvora od tri meseca do dve godine i novčanu kaznu od 600.000 do 2 miliona evra. Da bi taj čin postao univerzalno krivično delo, kako je glasala Italija, ostaje da se vidi kakva su pravila u zemlji gde se takav čin odvija za račun drugih. Ali sada se zacrtavaju jasna pravila da u trenutku pokušaja unošenja deteta u Italiju to postaje krivično delo i sledi kazna za „naručioce“ deteta.

Poteškoća za počinioce takvog krivičnog dela počinje u trenutku kada pokušaju da steknu dokumenta u italijanskim konzulatima u zemlji gde je rođeno dete radi njegovog unošenja u Italiju, ne može da uđe u avion, a ako uđe zemaljskim putem neće moći da bude upisano u knjigu rođenih u Italiji. I neće moći da bude upisano kao usvojeno jer čin usvajanja ima pravnu proceduru u zemlji usvajanja. Ovim Zakonom se želeleo kraj jedne dehumanizirajuće prakse.

Iz opozicije protestvuju, pozivaju na barikade zbog takve odluke jer materica u najam po njima znači altruizam, ništa što je reč o ponižavajućem činu prema ženi koja nosi u utrobi dete za drugog i smatraju da je takva odluka Senata „varvarski čin kojeg ne može da dozvoli jedna civilizovana država“, „to je vulgarni napad na homoseksualne parove, u vašoj viziji društva oni moraju nestati“ „neustavno“, „Zakon iz srednjeg veka“, „protiv dece i duginih porodica“ „vulgarna špekulacija na koži dece“. I najavljuju da će se protiv takve odluke boriti na sudu.

Podaci govore da je surogat materinstva postao globalni fenomen, održava se na internacionalnoj mreži baziranoj na zemljama koje to odobravaju i odnosi se ponajviše na zemlje ili regione koji su najsiromašniji, agencije nude legalnu pomoć, garancije, lekare i sveukupnu logistiku koja se plati, i više stotina hiljada evra, tako je to postao prokreativni turizam.

U Italiji je već poznato da u više slučajeva gradonačelnici nisu želeli da registruju decu rođenu na taj način u inostranstvu i potom unetu u Italiju, na čemu su im, kao prvoj barikadi, zahvalni podnosioci predloga novousvojenog Zakona.