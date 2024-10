PUTIN PREDLOŽIO: Moskva spremna da pomogne u pregovorima Irana i Izraela

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je Moskva spremna da pomogne u pregovorima između Irana i Izraela, istakavši da bi taj proces bio težak, ali ostvariv.

Foto: Profimedia

-U kontaktu smo sa Izraelom, u kontaktu smo sa Iranom. Imamo prilično poverljive odnose. I veoma bismo voleli da se ova beskrajna razmena napada u jednom trenutku zaustavi. I da se pronađu takvi načini za rešavanje situacije koji bi zadovoljili obe strane, rekao je Putin novinarima.

On je naglasio da je kompromis ključ rešenja blistokistočnog konflikta, a da je Rusija spremna da se umeša ukoliko to obe strane žele, prenosi Tajms of Izrael.

-Ako ovo bude zatraženo, spremni smo da učinimo sve što je u našoj moći u kontaktu sa obe strane da pomognemo u pronalaženju ovih kompromisa, rekao je Putin.

(Tanjug)

