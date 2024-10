NOVI DETALJI "SUMNJIVE" SMRTI LIJAMA PEJNA: Tužioci utvrdili uzrok smrti

NACIONALNO krivično i popravno tužilaštvo Argentine navelo je u saopštenju na španskom da su vlasti u sobi pop pevača i bivšeg člana benda "One Direction", Lijama Pejna, pronašle supstance koje su izgledale kao droga, pored dokaza o konzumiranju alkohola i narkotika.

Foto Shutterstock

Istražitelji su intervjuisali pet svedoka - tri hotelska radnika i dve žene - da bi napravili vremenski okvir Pejnovih poslednjih sati, navodi se u saopštenju.

Svedoci su bili sa pevačem u njegovoj hotelskoj sobi ranije u sredu, ali su napustili imanje u trenutku nesreće, navodi policija.

31- godišnji britanski pevač podlegao je povredama koje je zadobio u padu, bez šanse za reanimaciju, rekao je Alberto Krešenti, šef državnog sistema hitne medicinske pomoći. na španskom.

Ova tragična nesreća je pod istragom kao "sumnjiva smrt" što je standardni protokol u Argentini prema navodima zvaničnika, navodi El-Ej-Tajmz.

Takođe navode da je izgledao "kao da je bio sam i pod uticajem droge pre nego što je pao".

Lokalna policija koaj je pregledala hotelsku sobu primetila je uništeni nameštaj i predmete, razbijen nameštaj, kao i količnu alkohola i droge.

Medicinski tehničari su zatražili toksikološki izveštaj, sa rezultatima koji se očekuju uskoro, a forenzički stručnjaci nisu pronašli dokaze o odbranbenim povredama.

Pablo Poličikio, portparol Ministarstva bezbednosti opštine Buenos Ajres, rekao je u sredu da se Pejn "bacio sa balkona svoje sobe" i da je policija poslata u hotel kao odgovor na hitni poziv o ''agresivnom čoveku koji bi mogao biti pod uticajem droge ili alkohola'' koja je dolaskom na licu mesta začula udarac i kasnije pronašla njegovo telo u dvorištu hotela.

Nakon što je te večeri doneto telo na obdukciju, tužilaštvo je na osnovu položaja Pejnovog tela i povreda koje je zadobio utvrdilo da on ''nije zauzeo refleksno držanje da bi se zaštitio i da je možda pao u polu ili potpunu nesvest''.

Foto Tanjug/AP/Rich Fury

Lijam je poginuo dve nedelje nakon njegovog dolaska u Argentinu kako bi prisustvovao koncertu svog prijatelja i kolege iz benda Najla Horana.

Lijam je poznat među fanovima najpopularnije britanske pop grupe novije generacije "One Direction", koji su najpoznatiji po svojim globanim hitovima "What Makes You Beautiful", "Story of My Life", "You and I" i mnoge druge.

Nastupao je sve do 2016. godine sa članovima Najl Horanom, Zejn Malikom, Lui Tomlinsonom i Hari Stajlsom, kada je bend odlučio da na neodređeno vreme prekine sa saradnjom kako bi članovi vodili solo karijere.

Pejn je objavio svoj prvenac "Strip That Down" sa Kuavom godinu dana kasnije i nastavio saradnju sa umetnicima kao što su Frenč Montana, Ed Širen i Čarli Put.

Jedini album "LP1" objavio je u decembru 2019, pored hitova "Bedroom Floor" i onog najnovijeg "Teardrops".

On je otvoreno pričao o svojoj borbi sa drogom i svom 100 dnevnom boravku u rehabilitacionom centru prošle godine na svom Jutjub kanalu.