"PARKING" ZA IZBEGLICE U ALBANIJI: Po sporazumu s Rimom prvih 16 migranata iz Italije stiglo u centar za smeštaj u Šenđinu

BRODOM italijanske Vojne mornarice "Libra" stiglo je prvih 16 migranata u albanski centar za smeštaj u Šenđinu, shodno sporazumu o izgradnji dva centra, koji su potpisali 23. novembra 2023. italijanska premijerka Đorđa Meloni i albanski predsednik Edi Rama.

Foto AP Photo/Vlasov Sulaj

To je prva proba funkcionisanja smeštaja migranata van italijanske teritorije. Reč je o migrantima koji su sakupljeni isključivo italijanskim brodovima u međunarodnim vodama. U prvom centru se podvrgavaju zdravstvenom pregledu, a njihova identifikacija, šest Egipćana i deset iz Bangladeša, već je obavljena na brodu za Albaniju. U centar ne mogu biti odvedena starija lica i bolesna, invalidi, maloletne osobe i trudne žene.

Procedura podrazumeva da od trenutka dolaska na albansku teritoriju Migraciono odeljenje Rimskog suda ima 48 sati da potvrdi nalog o njihovom zadržavanju u centru, ako poseduju sve potrebno za zahtev za azil bivaju prebačeni u novoizgrađeni centar na 30 km u unutrašnjosti, u Gjader. Tu dobijaju odgovor o zahtevu za azil u roku od 28 dana i onda se prebacuju u Italiju. Oni kojima se odbija zahtev čakaju u Gjaderu izručenje.

Prihvatni centar ima 880 mesta za tražioce azila, 144 za one koji će biti vraćeni, kao i 20 mesta za one za koje se utvrdi da su počinili neki zločin. Reč je o ubrzanoj proceduri koja se primenjuje samo na odrasle muškarce, iz "sigurnih zemalja". Plan podrazumeva godišnje protok do 36.000 izbeglica.

Azilanti stižu u novi centar u Albaniji, Foto AP Photo/Vlasov Sulaj

Vlada opravdava i troškove od oko 800 miliona evra uloženih u Albaniju, kao i planiranih pola milijarde za pet godina Sporazuma. Reč je o čitavom naselju, ograđenom zidovima, sa nadzornim kamerama. Unutra se primenjuje italijanska jurisdikcija.

Italijanska policija će brinuti o bezbednosti. U centru je prisutan i UNHCR koji će nadgledati poštovanje prava za izbeglice.

S obzirom na to da cela procedura mora da se završi za četiri sedmice, oni koji ne ispunjavaju uslove za azil imaće pravo žalbe. Predviđena je video-veza sa rimskim sudom da ih ispita za maksimalno sedam dana, shodno novoj uredbi.

Italijanska opozicija napada Melonijevu da baca novac, da "Italija tako otvara svoje paklene pritvorske centre", i da je reč o "prvoj pritvorskoj koloniji za strance na teritoriji druge zemlje", da je to novi Gvantanamo.

Melonijeva odgovara da radi "na odbrani italijanskih granica i zaustavljanju trgovine ljudima kroz konkretne akcije i međunarodne sporazume. I podvlači da je Italija ponosna, pragmatična i efikasna, model koji treba slediti. Ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi podseća da je reč o centrima kakvi se osnivaju i na nacionalnoj teritoriji. To su laki pritvori, nema bodljikavih žica i svako može da podnese zahtev za međunarodnu zaštitu i da je dobije za nekoliko dana ako ispunjava uslove", veli on.

Brodovi kojima se prevoze azilanti do prihvatnog centra, Foto AP Photo/Vlasov Sulaj

Fon der Lajenova: Pravi model

IZ EU stiže podrška od Evropske komisije od Ursule fon der Lajen da "treba raditi na istraživanju mogućnosti razvoja centara, imajući u vidu i operacije predviđene na sastanku Evropskog saveta od 17. do 18. oktobra. Traži se rad na "inovativnim načinima za borbu protiv ilegalne imigracije", s tim da iz Protokola Italija-Albanija treba izvući praktične lekcije. Italija je već dobila podršku za model koji je odabrala sa Albanijom od Francuske, Nemačke, Švedske, Velike Britanije.