ZATVARANJE ALL INCLUSIVE HOTELA ZBOG "POTROŠAČKOG TERORIZMA": Biznismeni ove države doneli ključnu odluku

TURSKI biznismeni sugerišu da bi u budućnosti moglo biti manje "all inclusive" hotela u zemlji.

O tome je za turski list rekao jedan od članova Udruženja mladih preduzetnika Ankare Mustafa Korkutata.

Jedan od članova Udruženja mladih preduzetnika Ankare, Mustafa Korkutata, rekao je da po njegovom mišljenju, sveobuhvatni sistem se pretvorio u "potrošački terorizam".

- Svake godine se baci 50 milijardi lira (254 milijarde dinara). Smanjiće se broj turističkih smeštajnih kapaciteta u kojima se koristi sistem ''all inclusive'' - smatra Korkutata.

On napominje da all inclusive dovodi do kvarenja veoma velikih količina proizvoda koji se ne mogu u potpunosti implementirati u hotelima.

U proseku se iz svakog tanjira baci 200-400 g hrane.

Biznismen veruje da će hoteli u budućnosti pokušati da pređu na novu šemu obezbeđivanja obroka za turiste. U tom smislu hoteli i restorani mogu izgraditi novu šemu saradnje.

- Turisti će u večernjim satima biti izvođeni iz hotela, voziće se po centru grada, a zatim će se odvoditi na večeru u restorane sa kojima postoje dogovori. Zahvaljujući ovoj metodi, preduzeća će moći bolje da zarađuju i efikasnije se takmiče, jer na primer, sa susednom Grčkom u pogledu cena - rekao je on.

