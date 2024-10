BAJDEN PRETI TEHERANU ZBOG TRAMPA: Ukoliko napadnu sadašnjeg ili bivšeg američkog zvaničnika suočiće se sa posledicama

SVAKI pokušaj ubistva bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa koji podržava Iran Vašington će posmatrati kao ratni čin. Ovo upozorenje je Teheranu, prema informacijama "Vašington posta", uputio američki predsednik Džozef Bajden preko Saveta za nacionalnu bezbednost. Američki dnevnik navodi da je Bajdenova administracija, navodno, vršila pritisak na Iran da zaustavi zavere protiv Trampa i drugih bivših članova njegove administracije usred pojačanih bezbednosnih pretnji Teherana.

Tanjug

- Smatramo ovo pitanjem nacionalne i unutrašnje bezbednosti od najvišeg prioriteta i oštro osuđujemo Iran zbog ovih drskih pretnji - naveo je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Šon Savet. - Ukoliko Iran napadne nekog od američkih građana, uključujući one koji nastavljaju da služe SAD ili one koji su ranije to činili, suočiće se sa teškim posledicama.

Bela kuća se uzdržala od javnog upozorenja Iranu, ali je Bajden, navodno, rekao Savetu za nacionalnu bezbednost da će im to saopštiti privatno.

Lider republikanaca se do sada suočio sa nekoliko pokušaja atentata koji su i dalje pod lupom federalnih službi. I bivši šef Bele kuće nedavno je prst uperio u Iran, optuživši ga da stoji iza nedavnih pokušaja njegovog ubistva.

- Postojala su dva pokušaja atentata na moj život za koja znamo i oni mogu, ali ne moraju, ali moguće je da uključuju Iran, ali ja zapravo ne znam - rekao je Tramp na mitingu u Mint Hilu, u Severnoj Karolini.

On je tada kazao da je Iran upućivao direktne pretnje SAD i da smatra da mu se mora reći da ako izvedu napade na bivše predsednike ili kandidate za šefa države, da će njihova zemlja biti raznesena u paramparčad.

Tramp je, inače, trn u oku Irana još iz vremena kada je bio stanar Bele kuće. Iran otvoreno preti Trampu od januara 2020, kada je lider republikanaca naredio napad dronom u kojem je ubijen Kasem Sulejmani, tada najmoćniji iranski vojni general. Teheran je objavio i video-snimke koji prikazuju buduću smrt Trampa i drugih koji su pomogli u orkestriranju Sulejmanijevog napada, tražili njihovo hapšenje i izručenje i pretio osvetom.

Tražio zaštitu od vojske ŠTAB Trampa nedavno je zatražio vojnu pomoć od američkih vlasti zbog navodne pretnje od Irana. Prema informacijama američkih medija, Trampov tim je zahtevao da vojni avioni lete sa njim u poslednjim nedeljama predizborne kampanje, zatim proširena ograničenja za letove iznad njegovih rezidencija i mesta okupljanja, unapred postavljeno neprobojno staklo tokom kampanje u sedam "neodlučnih" država i niz vojnih vozila za prevoz. Na ovaj potez su se navodno odlučili jer su nezadovoljni radom američke Tajne službe.