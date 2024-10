IŠAO JE PEŠKE I PUCAO NA LJUDE: Ubio policajca - prve fotografije napada na auto-putu u Izraelu

JEDAN policajac je stradao danas u napadu koji se dogodio na auto-putu u Izraelu.

Kako prenosi dnevnik Tajms of Izrael, kritično ranjeni čovek je preminuo tokom transporta ka bolnici.

Napad se dogodio blizu raskrsnice Javne, severno od Ašdoda, a lakše je povređen lekar koji je zaustavio svoj automobil da bi pomogao povređenima, da bi ga u tom trenutku udario drugi automobil.

Veruje se da je ubica pucao na ljude sa dve odvojene lokacije duž auto-puta između Ašdoda i Javnea.

Saobraćaj na mestu događaja je obustavljen, a policija pretražuje područje kako bi isključila prisustvo drugog napadača.

Izveštaji kažu da je terorista stigao do auto-puta peške i krenuo putem u blizini raskrsnice. Nejasno je da li je stigao do zaustavljenog policijskog automobila i potom otvorio vatru, ili je policijski auto stao pored njega da izvrši uviđaj, navodi Tajms of Izrael. Zatim je otvorio vatru iz pištolja, teško ranivši policajca koji je kasnije preminuo od ranjavanja. Potom je počeo da puca na civile u automobilima u blizini.

