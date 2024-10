PLAVI ŠLEMOVI NA METI IZRAELA: IDF pojačava napade u južnom Libanu, na udaru sve više i pripadnici mirovne misije UN

NA meti izraleske vojske (IDF) u južnom Libanu našli su se mirovnjaci Ujedinjenih nacija (UNIFIL), što je izazvalo jake osude međunarodne zajednice i svetskih lidera.

Foto Shutterstock

EU je apelovala na hitan prestanak napada na snage UN, naglasivši da predstavljaju teško kršenje međunarodnog prava, dok je generalni sekretar UN Antonio Guteres upozorio da bi svaki udar na njih mogao da predstavlja ratni zločin. Izraelski premijer Benjamin Netanijahu je ranije apelovao na UNIFIL da napuste položaje u Libanu i da se sklone sa puta IDF, koji na jugu te zemlje sprovodi kopnenu operaciju, što su iz UN odbili.

Mirovne snage UN u južnom Libanu saopštile su da su dva izraelska tenka nasilno probila jedan od njihovih položaja. Tvrde da su vozila uništila glavnu kapiju stuba u Rami, blizu izraelske granice, te da su tražili da baza ugasi svetla. Otprilike dva sata kasnije, u blizini su se začuli meci i dim je ušao u kamp. Uprkos stavljanju zaštitnih maski, 15 mirovnjaka je imalo zdravstvene probleme. Pored toga, pripadnici IDF su zaustavili ključni logistički pokret UNIFIL u blizini Meis edž Džebela, uskrativši im prolaz.

IDF je, s druge strane, istakao da je upao na položaj UNIFIL, kako bi evakuisao ranjene vojnike. Izrael je ranije optužio UNIFIL da nije uspeo da stabilizuje region i spreči borce libanskog militantnog pokreta Hezbolah da deluju južno od reke Litani.

Na jugu Libana se nalazi 10.000 plavih šlemova iz ukupno 50 zemalja, uz 800 civilnih radnika. Prema podacima UN, najmanje 15 pripadnika UNIFIL povređeno je na jugu Libana do 13. oktobra pošto su jedinice izraelske vojske upale na njihov položaj. Prošle nedelje u incidentima je povređeno petoro vojnika.

Berlin blokirao izvoz oružja? NEMAČKA ministarka spoljnih poslova Analena Berbok i ministar ekonomije Robert Habek blokirali su izvoz oružja iz Nemačke u Izrael, zbog zabrinutosti u vezi sa svrhom njegove upotrebe. Nemački "Bild" je preneo, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi, da još od marta nije odobren nijedan zahtev za izvoz oružja iz Nemačke u Izrael. Navodi se da su Zeleni insistirali da transport oružja i rezervnih delova može da se odvija tek kada izraelska vlada potpiše garanciju da neće koristiti oružje za vršenje dela genocida.

Portparol UNIFIL Andrea Tenenti ocenio je da su napadi na mirovne snage veoma zabrinjavajući.

- U prvom napadu povređena su dva mirovnjaka u našem štabu, unutar jedne od kula u našem štabu. To je nameran napad. Udari u osvetljenje naše baze, kamere, dron koji leti do baze, blizu naših bunkera, sve su to incidenti koji nas navode na razmišljanje zašto to rade - rekao je Tenenti.

On je govoreći o apelu izraelskog premijera da se snage mirovne misije povuku iz Libana, istakao da su snage UNIFIL u toj zemlji na zahtev Saveta bezbednosti UN i da neće otići:

- Odlučili smo pre neki dan i to je jednoglasno. Ne možemo dozvoliti da jedna država članica odlučuje o sudbini međunarodne organizacije i mirovne misije koja je tamo po želji međunarodne zajednice.