U ITALIJI "OBREZUJU" DEVOJČICE: Šok posle TV emisije Kanala 4, koja otkriva javnu od tajni islamskog sveta

U KATOLIČKOJ Italiji zabeleženo je 88.000 žrtava mutilacije ženskih genitalija, 5.000 devojčica svake godine rizikuje da budu podvrgnute tom užasavajućem činu, a islamska praksa, infibulacije, genitalno sakaćenje devojčica, u potpuno neadekvatnim sanitarnim uslovima, intervencija je koju često preporučuju imami iz džamija ili mesta za molitvu, a nije legalna i za nju preti zatvor i do 12 godina.

Foto Z. Jovanović

Pravi je šok izazvala jedna TV emisija Kanala 4, koja je dokumentovala kako neki verski lideri daju očevima detaljne savete kome da se obrate za takvu intervenciju a koji bi želeli da je praktikuju na svojim ćerkama.

"Saučesnik" u TV istrazi predstavio se kao otac devojčica od šest ili osam godina koje je navodno želeo da podvrgne tom činu, pa se raspitivao kod imama kome bi mogao da se obrati, kako da dođe do informacije o osobi koja to obavlja. O lekarima u Italiji nema ni pomena jer takav čin predstavlja krivično, bolje definisano - kriminalno delo.

Kamere su uspele da uđu u nekoliko islamskih centara i zabeležile razgovor: "U našoj praksi je pedijatar taj koji ukazuje da li je to potrebno ili ne, kaže imam, interveniše se ako se primeti da je klitoris previše izbočen". Na pitanje "zainteresovanog" da li dotični pedijatar treba da je Italijan imam odgovara: "Ne jer italijanski lekari odbijaju infibulaciju, bolje da to uradite u Tunisu" (zemlji porekla saučesnika u emisiji).

U jednom drugom islamskom centru imam savetuje da se obrati njegovom poznaniku: "Poznaje ga jedan moj prijatelj, pozovi ga, on to ne radi, ali zna nekog drugog ko to radi." Tako se sve odvija u lancu informacija i usluga u tajnosti, dok ne procure vesti putem konkretnih saznanja.

Zahvati se ipak obavljaju širom Apenina, Foto AP Photo/Luca Bruno

U TV studiju jedan drugi imam negira da je imao takvih slučajeva i da je preporučivao čin mutilacije svojim vernicima, a na pitanje novinara da li je nekada prijavio nekoga kada je saznao da to želi da učini, odgovor je glasio: "Nisam imao takav slučaj." Krug saučesnika u tom užasavajućem postupku u okviru muslimanske zajednice je zatvoren.

Jedno drugo istraživanje iznosi podatak da je Italija prva zemlja u Evropi sa najvećim brojem žena nad kojima je izvršena mutilacija genitalnih organa. A rizici od ovog okrutnog nehumanog čina su raznoliki, najpre sanitarni, potom zadržavanje urina, frigidnost, psihološki.

Tako "niko ništa ne zna, niko nije čuo, niko preporučio", a hiljade devojčica godišnje bivaju žrtve tog užasavajućeg čina usred civilizovane Italije i sa njegovim doživotnim posledicama. U Italiju kao da se dolaskom migranata preselila praksa podsaharske Afrike i Bliskog istoka, i njihov način života, pravila i običaja koji se ne napuštaju ni u drugoj generaciji.

Istraživanje Unicefa

UNICEF je istraživao i dokumentovao gde se najviše praktikuje čin mutilacije ženskih genitalija, u 31 zemlji podsaharske Afrike, na Bliskom istoku - Irak, Kurdistan, Jemen, i u Aziji u Indoneziji. Skoro je univerzalna praksa u Somaliji čak u 98 procenata, u Gvineji i Džibutiju sa nivoom od 90 procenata, dok je u Kamerunu i Ugandi samo jedan procenat. I uvek se podvlači da se ta praksa odnosi ako ne na čitavu zemlju, onda na određene etničke grupe i potom se sa migracijom šire preko nacionalnih granica.