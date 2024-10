BIVŠI predsednik Finske Sauli Niniste, koji je tu funkciju obavljao od 2012. do 2024. godine, izjavio je da sredstva Zapada namenjenih pomoći Ukrajini ponestaju.

-Zapad nije bio dobro pripremljen za sve ovo, rekao je Niniste za javni servis Finske.

On tvrdi i da je Rusija fokusirana na jačanje svoje vojne moći dok na Zapadu taj proces ide veoma sporo, a pogotovu kada je reč o proizvodnji naoružanja.

Govoreći o ulasku Ukrajine u NATO, Niniste je ocenio da bi to dovelo do eskalacije situacije i rezultiralo dugotrajnim tenzijama iako, kako je dodao, nije isključeno da bi to zaista i moglo da se desi.

Podsetimo, zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je da izjave zapadnih političara o tome da je Ukrajini mesto u NATO služe da bi se održala uloga Kijeva u hibridnom ratu protiv Rusije.

sputnikportal.rs

