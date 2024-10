MOSAD NAVODI USLOVE ZA PREKID VATRE U LIBANU: Američki zvaničnici za izraelske medije o miru na Levantu

IZRAEL insistira na tome da će nakon završetka vojne operacije u Libanu svaki prekid vatre zavisiti od oslobađanja talaca koje Hamas drži u Gazi, javila je izraelska novinska agencija Vala (Walla), pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Foto Tanjug/AP

Dadi Barnea, šef izraelske špijunske agencije Mosad, kao je u sretu tvrdila agencija Vala, nedavno je preneo zahtev direktoru CIA Vilijamu Bernsu.

Prema neimenovanom američkom zvaničniku i drugom informisanom izvoru, Barnea je rekao Bernsu da bi Izrael i SAD trebalo da pristanu na primirje u Libanu samo ako Hamas oslobodi zarobljenike.

Šef Mosada navodno veruje da bi bilo moguće naterati libansku oružanu grupu Hezbolah, Iran i „druge elemente u regionu“ da izvrše pritisak na lidera Hamasa Jahju Sinvara da ispuni uslove, navodi se u izveštaju.

Oko 1.200 ljudi je ubijeno, a 250 drugih je uzeto kao taoce tokom upada Hamasa u Izrael 7. oktobra prošle godine.

Od tada je palestinska oružana grupa oslobodila 109 zarobljenika, od kojih je većina oslobođena tokom jednonedeljnog primirja krajem novembra prošle godine. Izraelske odbrambene snage (IDF) spasile su osam talaca, dok je potvrđeno da je 37 mrtvih, uključujući tri osobe koje su greškom ubile izraelske trupe.

Pregovori o prekidu vatre u Gazi i razmeni zarobljenika između Izraela i Hamasa su u zastoju poslednjih nekoliko meseci. U Izraelu su održani protesti velikih razmera, zahtevajući od vlade premijera Benjamina Netanjahua da učini više da obezbedi oslobađanje talaca.

Najnoviji podaci ministarstva zdravlja Gaze govore da je najmanje 42.010 ljudi ubijeno, a 97.720 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima i kopnenoj ofanzivi u palestinskoj enklavi tokom prošle godine.

Agencija Vala je napisala da se Izrael i SAD slažu da sada nije vreme za prekid vatre u Libanu i da treba da se nastavi operacija protiv Hezbolaha.

Netanjahu se u utorak obratio libanskom narodu, pozivajući ih da „oslobode vašu zemlju od Hezbolaha kako bi ovaj rat mogao da se završi“. Ako to ne učini, to bi moglo značiti da Liban „padne u ponor dugog rata koji će dovesti do uništenja i patnje kao što vidimo u Gazi“, upozorio je on.

Netanjahu je u sredu imao prvi telefonski razgovor sa američkim predsednikom Džoom Bajdenom u skoro 50 dana. Prema podacima Bele kuće, dvojica lidera su se uglavnom fokusirala na moguću izraelsku odmazdu za iranski raketni napad prošle nedelje, ali je pokrenuto i libansko pitanje. Između ostalog, Bajden je istakao potrebu za "diplomatskim aranžmanom" koji bi omogućio izraelskim i libanskim građanima, raseljenim zbog borbi u pograničnom području, da se vrate svojim kućama.

(rt.com)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja