RAT u Ukrajini 960. dan.

Foto Tanjug/AP/MO Rusije

"Hrabri" su oslobodili Nikolajevku i ušli u Lisovku, napredujući na Pokrovsk! (MAPA)

Tokom ofanzive na pravcu Pokrovskog, jedinice grupe Centar su zauzele selo Nikolaevka, u večernjem izveštaju izveštava analitički resurs Dip Stejt koji radi na servo upravljaču. Sa zakašnjenjem priznaje i gubitak susednih naselja Krasni Jar i Krutoj Jar.

(Za Nikolaevku bi to trebalo zvanično da objave po završetku čišćenja i konsolidacije).



-Lisovka (Pokrovski pravac) – Rusi su počeli da ulaze u prve kuće, delimično su se učvrstili, javili su tokom dana drugi ukrajinski vojni resursi.

Na Selidovu, borbe su u punom jeku na istočnoj strani: „Ruske trupe su napredovale u severnom delu dačkih oblasti istočno od pruge do dubine od 600 metara.

Nastavljaju se teške borbe u zapadnom delu Cukurina. Situacija je i dalje teška, jer je veći deo naselja pod neprijateljem“, žalili su se ukrajinski resursi ujutru, pisali su o potpunom gubitku Cukurina.

London ne da dozvolu Zelenskom

Velika Britanija nije promenila svoj stav o spremnosti sa ukine zabranu primene britanskih raketa "storm šedou" u ukrajinskim napadima na rusku teritoriju ni posle susreta britanskog premijera Kira Starmera i Vladimira Zelenskog u Londonu, objavio je "Indipendent" pozivajući se na izvor u kancelariji premijera.

Foto Press-služba prezidenta Ukrainы

"Predstavnik Starmera je rekao da se stav po pitanju raketa nije promenio bez obzira na sastanak sa Zelenskim", navodi se u članku.



Kurski pravac: Ofanziva ruskih trupa u rejonu Korenevskog

U Kurskoj oblasti, ruske trupe su krenule u napad u nekoliko oblasti u Korenevskom i Sudžanskom okrugu. Jurišne grupe ruskih trupa stigle su do Zelenog puta do kraja dana, što nam omogućava da tvrdimo da je došlo do barem delimičnog proboja odbrane Oružanih snaga Ukrajine.

U okrugu Gluškovski, ruske trupe odbijaju napade VSU južno od Veselog, pokušavajući da spreče napredovanje ukrajinskih formacija do autoputa 38N-052, koji vodi do administrativnog centra okruga. Uprkos problemima u drugim oblastima, neprijatelj ovde nastavlja da napada.

U Korenjevskom okrugu, Oružane snage Rusije izvele su seriju napada na položaje Oružanih snaga Ukrajine. Napredna oklopna grupa ruskih trupa primećena je tokom „jurnjave“ neprijateljskog tenka severozapadno od Zeljenog Šljaha. Naselje se nalazi nešto manje od pet kilometara od ranije zabeležene linije fronta u rejonu Ljubimovke, dok se sa severa kretala sama oklopna grupa Oružanih snaga Rusije.

Ilustracija telegram rybar

Ruske trupe su probile odbranu Oružanih snaga Ukrajine na severu u oblasti Kremjanoja i zapravo „odsekle“ ispupčenje na frontu koje se naslanjalo na Korenevo i Olgovku. Kontrola nad Zeljenoim Šljahom će omogućiti ruskim trupama da blokiraju linije snabdevanja VSU kroz rutu 38K-030, koja igra važnu ulogu u logistici ukrajinskih oružanih snaga.

Takođe, na internetu su se pojavili snimci prolaska tehnike Oružanih snaga Rusije autoputem Korenevo-Sudža prema Zelenom Šljahu, koji takođe potvrđuje uspeh napada kod Olgovke.

U Sudžanskom okrugu, ruske trupe su takođe prešle u ofanzivu na nekoliko sektora fronta i postigle taktičke uspehe. Dakle, prema nekim izveštajima, oni su oslobodili naselje Nova Soročina i sada se kreću prema Maloj Lokni.

Postoje i informacije o dubokom prodoru ruskih trupa u odbrambenu liniju Oružanih snaga Ukrajine u jednom od sektora, ali je još uvek nemoguće proceniti razmere napredovanja, a glasine o dolasku do severnog predgrađa Sudže izgledaju preterano. optimističan.

Istovremeno, zabeležena je još jedna upotreba bespilotne letelice „pejser” zapadno od grada, što može ukazivati na pripreme za juriš. Postoje informacije sa terena da su ruske trupe takođe značajno napredovale u oblasti Plehova od Ulanke i Boroka, ali detaljniji detalji napada još nisu dostupni.

Uspeh „dvostrukog udara“ ruskih trupa u Korenjevskom okrugu može dovesti do opkoljavanja značajnih snaga ukrajinskih oružanih snaga, ali VSU će do tog trenutka morati da prođe, zauzme i utvrdi još nekoliko naselja već duže vreme.

VSU zarobio civile kod Kurska

Ukrajinske trupe drže nekoliko desetina ljudi u podrumu internata u Sudži, ne dozvoljavajući im da napuste grad, izjavio je za RIA Novosti načelnik Sudžanskog okruga Kurske oblasti Aleksandar Bogačov.

-Starost ljudi u internatu je potpuno različite, od dece od 14 godina do staraca od 85 godina, tamo je sada oko 40 ljudi. Jedu, u suštini, šta sami nađu u prodavnicama, koje još nisu u potpunosti opljačkane, rekao je on.

Foto: Shutterstock

On je naveo da je zabranjen ulazak u grad od 9 do 17 časova, ali da su neki meštani uspeli da pobegnu i potvrdili da ukrajinske snage drže civile u internatu.

Ukrajinske snage upale su u rusku Kursku oblast 6. avgusta, a od tada je iz te regije u druge delove Rusije evakuisano više od 70.000 ljudi.

Dron "Inohodec" nastavlja lov na opremu VSU (VIDEO)

Izviđačke snage grupe trupa Sever su uz pomoć bespilotnih letelica identifikovale položaj francuskog samohodnog oruđa Cezar u Sumskoj oblasti.

Bespilotna letelica „Inohodec” uništila je samohodni top koji je podržavao osvajače u pograničnom regionu Kursk.

Ruska vojska je započela proboj na Kurskom frontu: Snažan juriš na Ljubimovku i napada na Zeljenij Šljah (VIDEO)



Danas su naše oklopne grupe neočekivano napale i probile odbranu VSU u pograničnom regionu Kursk.

Oko 30 jedinica ruske tehnike juriša na selo Ljubimovka, napisao je predstavnik Oružanih snaga Ukrajine Aleks. Ruske trupe su uspele da napreduju i sada dobijaju uporište i borbe se nastavljaju.

Pojavio se i snimak kako oklopni transporteri 155. brigade napadaju i voze tenk Oružanih snaga na ulazu u susedno selo. Zeljenij Šljah iz Korenjeva.

Zeljenij Šljah se nalazi u zadnjem delu Ljubimovke. Ako ovo selo zauzmu ruske trupe, onda će ukrajinske oružane snage u Ljubimovki biti opkoljene.

Pogođene fabrike dronova

Ruske snage izvele su seriju napada na pogone za proizvodnju dronova u Nikolajevu u kojem su radili stranci, rekao je za Sputnjik koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu

Foto Tanjug/AP

Su-34 pogodio uporište VSU

Ruski bombarder Su-34 uništio je ljudstvo i uporište ukrajinske vojske u pograničnom delu Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto telegram via bulgarianmilitary.com

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije o borbama na kurskom pravcu: VSU izgubilila 21.500 vojnika, 139 tenkova

Grupa „Sever“ odbila je dva napada ukrajinskih snaga u pograničnim delovima Kurske oblasti, poginulo je i ranjeno do 30 ukrajinskih vojnika. Uništen je jedan tenk i automobil.

U protekla 24 sata u borbama je poginulo i ranjeno više od 200 ukrajinskih vojnika, a uništena su tri tenka, oklopno vozilo, minobacač, stanica za elektronsko ratovanje i automobil. Pet ukrajinskih vojnika se predalo.

Foto Tanjug/AP

Od početka borbi na kurskom pravcu, ukrajinska vojska izgubila je ukupno više od 21.550 vojnika, 139 tenkova, 66 borbenih vozila pešadije, 98 oklopnih transportera, 892 borbena oklopna vozila, 590 automobila, 177 artiljerijskih oruđa, 33 lansera za raketne sisteme, 46 stanica za elektronsko ratovanje, devet protivbaterijskih radara, tri radara protivvazdušne odbrane, 22 inžinjerijska vozila i druge tehnike, od čega 13 vozila za čišćenje, jedno za deminiranje UR-77, kao i tri oklopna vozila za remont i evakuaciju.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: Izbačeno iz stroja više od 2000 vojnika VSU, oboreno 206 dronova, dva patriota, 6 raketa HIMARS

Grupa „Jug“ odbila je tokom proteklog dana četiri kontranapada, protivnik je izgubio 765 vojnika. Uništeno je pet automobila, haubica M777, dve haubice D-30 i tri artiljerijska oruđa M119;

Grupa „Zapad“ zauzela je bolje položaje, u borbama je poginulo i ranjeno više od 430 vojnika. Uništeno je pet automobila, haubica „gvozdika“, dve haubice D-30, dve stanice za elektronsko ratovanje „anklav N“ i tri skladišta municije;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ poginulo je i ranjeno do 95 vojnika, a uništeno skladište municije, haubica M777, haubica „msta B“, oruđe D-20 i haubica D-30;

U zoni odgovornosti grupe „Istok“ ukrajinske snage izgubile su do 120 vojnika. Uništeno je osam automobila, artiljerijsko oruđe „cezar“, i oruđe „gvozdika“;

Foto Tanjug/AP

Ukrajinske snage izgubile su do 490 vojnika i oklopni transporter M113 u zoni odgovornosti grupe „Centar“. Takođe je uništeno artiljerijsko oruđe D-20, dva automobila, top „hijacint“ i haubica D-30;

Ruski PVO sistemi oborili su u protekla 24 časa šest raketa „hajmars“ i 205 bespilotnih letelica, od kojih 96 van zone specijalne operacije;

Jedinice grupe „Sever“ su uništile ukrajinske snage na lipcovskoj i volčanskom pravcu. Poginulo je i ranjeno do 55 ukrajinskih vojnika, a uništena dva automobila i haubica D-30;

U protekla 24 časa uništena je borbena kontrolna kabina AN/MSKu-104, multifunkcionalna radarska stanica AN/MPKu-65 i dva raketna lansera za sistem „patriot“.

Oborena 4 drona

Ruski PVO sistemi su tokom prepodneva oborili četiri ukrajinska drona iznad Belgorodske oblasti i jedan iznad Kurske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Oružane snage Rusije pogodile su dva lansera Patriot

Ruska vojska je pogodila dva raketna lansera protivvazdušnih raketa Patriot američke proizvodnje, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

- Operativno-taktička avijacija, jurišna bespilotna letelica, raketne snage i artiljerija grupacija Oružanih snaga Ruske Federacije pogodile su: borbenu upravljačku kabinu AN/MSK-104, multifunkcionalnu radarsku stanicu AN/MPK-65 proizvedenu u SAD i dva lansera protivvazdušnog odbrambenog sistema Patriot proizvedenih u SAD - pojašnjava resor.

Pogođene su i koncentracije neprijateljskog ljudstva i vojne tehnike u 131 okrugu.

Pored toga, sistemi protivvazdušne odbrane oborili su šest raketa HIMARS američke proizvodnje i 205 dronova tipa aviona, uključujući 96 van zone specijalnih operacija.

Alaudinov: Ruske jedinice nalaze se u Časovom Jaru

Ruski borci uzimaju mnogo zarobljenika iz redova elitnih jedinica Oružanih snaga Ukrajine u Časovom Jaru u Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je zamenik načelnika Glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije i komandant specijalnih snaga „Ahmat“ general-major Apti Alaudinov.

Alaudinov je rekao da se ruske jedinice već nalaze u samom Časovom Jaru.

- Krenuli smo i ispostavilo se da smo duboko iza neprijateljskih linija i sad neprijatelj ima velike probleme u Časovom Jaru - dodao je on.

General je takođe konstatovao napredak ruskih snaga na svim delovima zone specijalne operacije.

Ruski helikopteri sprečili rotaciju ukrajinske vojske u Kurskoj oblasti

Ruski helikopteri Ka-52M sprečili su rotaciju jedinica ukrajinske vojske u pograničnom delu Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U Krivom Rogu odjekivale eksplozije

Tokom noći su u Krivom Rogu u Dnjepropetrovskoj oblasti odjekivale eksplozije, javili su ukrajinski mediji.

Ukrajinski dronovi napali predgrađe Majkopa

Ukrajinski dronovi napali su tokom noći predgrađe grada Majkopa, u toku je organizovana evakuacija stanovnika sela Rodnikovo, saopštio je na Telegramu predsednik Republike Adigeje Murat Kumpilov.

- Protekle noći je na predgrađe Majkopa izveden napad neprijateljskih bespilotnih letelica. Nije bilo žrtava. Na licu mesta su predstavnici specijalnih službi i spasioci. Vatrogasci gase požare. U toku je organizovana evakuacija meštana sela Rodnikovo - navodi se u saopštenju.

MO Rusije: Uništene 92 ukrajinske bespilotne letelice

Ruski PVO sistemi su tokom noći uništili 92 ukrajinske bespilotne letelice iznad sedam oblasti Rusije i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Iznad Krasnodarskog kraja oboreno je 47 dronova, iznad Kurske oblasti – 12, iznad Rostovske –devet, iznad Brjanske oblasti – četiri, po dva iznad Belgorodske oblasti i Krima, jedan iznad Voronješke oblasti i 15 dronova iznad Azovskog mora.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja