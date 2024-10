"VOJSKA ĆE TAKOĐE GOVORITI O SADRŽAJU VOJNIH TAČAKA PLANA POBEDE": Zelenski o predstojećim političkim konsultacijama

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski, posvetio je večerašnje obraćanje narodu političkim konsultacijama između Amerike i Ukrajine, sadržaju vojnih tačaka "plana pobede", kao i "Formule mira".

Zelenski je obavestio narod Ukrajine da njihovi timovi zajedno sa onima iz SAD i drugih zemalja partnere u saradnji rade na pripremi Ramštajn, i da će kroz seriju sastanaka, pregovora donositi suštinske odluke iduće nedelje i napominje kako ova nedelja može biti pozitivna za njihovu odbranu i da mogu da "završe rat" kako su oni to zamišljali.

- Uradićemo sve za to, uradićemo to sto posto. Uradićemo to efikasno. U narednim danima biće političkih konsultacija između naših timova: vladinih zvaničnika i diplomata. Vojska će takođe govoriti o sadržaju vojnih tačaka Plana pobede. To je nešto što može prilično brzo da ojača Ukrajinu, ukrajinske pozicije – pre svega našu liniju fronta. A sve što je zacrtano u Planu je apsolutno realno za naše partnere. Svet ima te resurse za pojačanje koji će nam omogućiti da idemo napred u skladu sa Formulom mira. - rekao je on i dodao to je to njihov cilj i zadatak koji će garantovati Ukrajini pouzdano mir i dugoročnu bezbednost.

Naglasio je da je sve ovo moguće isključivo na osnovu međunarodnog prava i bez ikakvog pregovaranja oko suvereniteta ili trgovačkih teritorija vaš kako je previđeno Formulom mira.

- Ukrajini je potreban mir – pravi i pravedan – zagarantovana zaštita od rata. To je moguće samo sa jakih pozicija. I to tek kada su i naši ljudi i naši partneri istinski ujedinjeni. To je ono za šta radimo. Zahvaljujem se svima koji nam pomažu i koji su, kao i mi, spremni da sledeću nedelju po mnogo čemu učinimo istorijskom. - rekao je.

Na kraju obraćanja odao je priznanje "ratnicima" koji su, kako kaže, takođe na neki način pripremaju za sledeći Ramštajn.

- Želim da odam priznanje našim ratnicima, koji takođe, na neki način, pripremaju sledećeg Ramštajna. Drugim rečima, oni pokazuju za šta su Ukrajinci sposobni kada imaju dovoljno naoružanja i dovoljan domet. Želim da se zahvalim svim ratnicima Centra za specijalne operacije A Službe bezbednosti Ukrajine – svima koji demilitarizuju ruske vojne objekte. Želim da vam se zahvalim, momci, što ste uništili rusku vojnu logistiku, a posebno što ste pogodili ruske vojne aerodrome. Ovo je najpotrebnije. Svaka uništena ruska vojna baza, svaka uništena ruska vazduhoplovna baza, svako uništeno skladište sa vazdušnim bombama spašava živote Ukrajinaca i pruža stvarnu podršku frontu. I nastavićemo da ubeđujemo naše partnere da sami dronovi nisu dovoljni. Potrebni su odlučniji koraci – i kraj ovog rata biće bliži. Siguran sam u to! - rekao je on.

