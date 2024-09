LAVROV UPOZORIO U UN: Pokušaji borbe protiv nuklearne sile su besmisleni

POKUŠAJI borbe do pobede sa nuklearnom silom, kakva je Rusija, su besmisleni, rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na opštoj političkoj diskusiji 79. zasedanja Generalne skupštine UN.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, oni žele da nanesu strateški poraz Rusiji na gotovo isti način kao što su SAD i Velika Britanija planirale da urade u maju 1945: razvijale su operaciju uništenja SSSR-a pod nazivom „Nezamislivo“.

- Tada se to čuvalo u najstrožijoj tajnosti, a današnji anglosaksonski stratezi ne kriju svoje planove, iako za sada računaju da će pobediti Rusiju rukama nelegitimnog neonacističkog režima u Kijevu da juriša u samoubilačku avanturu, neću da govorim o besmislenosti i opasnosti same ideje „borbe do pobede“ sa nuklearnom silom, a to je Rusiji - rekao je ministar.

Istovremeno, Lavrov je primetio da se Moskva ne ograđuje od dijaloga sa Zapadom i predlaže da se u Evroaziji formira arhitektura jednake i nedeljive bezbednosti, otvorena za sve zemlje i organizacije kontinenta.

Ovom pitanju biće posvećena međunarodna konferencija u Minsku, koja će biti otvorena 31. oktobra, dodao je on.