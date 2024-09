POGOĐENO PODRUČJE BILO PUNO GARAŽA ZA POPRAVKU AUTOMOBILA: Izrael gađao industrijsku zonu 500 metara od aerodroma u Bejrutu

U IZRAELSKOM napadu pogođena je industrijska zona koja je udaljena 500 metara od aerodroma u Bejrutu

tanjug

On je ocenio da je to bio najbliži udar do aerodroma.

Takođe je kazao da je pogođeno područje bilo puno garaža za popravku automobila.

Direktor avio-kompanije "Midl Ist Erlajns" (Middle East Airlines) Mohamad al-Hut rekao je da aerodrom normalno funkcioniše.

