NOVI IGRAČ NA BLISKOM ISTOKU, IZRAEL TRAŽI ODGOVOR: Sovjetski Tu-143 transformisan u krstareću raketu (VIDEO)

IZRAELSKE odbrambene snage [IDF] aktivno gađaju vojne objekte Hezbolaha u Libanu. U nedavnom napadu, IDF je otkrio i eliminisao lansirno mesto koje je preuređeno iz zgrade, opremljene krstarećom raketom DR-3.

Tu-143 „Polet“ [Let] ima intrigantnu istoriju, koja datira iz 1970-ih. U početku su ga razvili sovjetski inženjeri za izviđačke svrhe. Sa svojim naprednim funkcijama nadzora, igrao je ključnu ulogu u sovjetskoj taktičkoj avijaciji, obezbeđujući suštinske obaveštajne podatke na bojnom polju.

Novo redizajnirani DR-3 može se pohvaliti impresivnim dometom do 200 kilometara. Prema izraelskim novinama i24news, ova raketa može da dostigne ciljeve čak na severu do Tel Aviva, predstavljajući nove izazove za izraelske odbrambene sisteme. Iako je tačan broj krstarećih raketa DR-3 u posedu Hezbolaha i dalje neizvestan, izveštaji sugerišu da je grupa 22. septembra imala planove da lansira preko 150 raketa i dronova na Izrael.

Do nedavno, dokazi koji su ukazivali na to da je Hezbolah imao pristup krstarećim raketama DR-3 ruskog porekla ili sličnim sistemima, nisu postojali. Za izraelsku vojsku susret sa DR-3 bio je novina, pre svega zato što je u suštini modifikovana verzija bespilotne letelice Tu-143 „Polet“. Tačne metode transformacije Tu-143 u DR-3 ostaju intrigantna misterija. Ove modifikacije su uključivale integraciju naprednih sistema za navigaciju i kontrolu, što je omogućilo njegovu upotrebu kao krstareće rakete.

Tu-143 „Polet“ se smatra jednim od visokokvalitetnih izviđačkih bespilotnih letelica svog vremena. Sa dužinom od oko 14 metara i rasponom krila od oko 14,5 metara, Tu-143 može da lebdi na visinama između 1.000 i 1.500 metara. Dostiže maksimalnu brzinu od oko 1.000 kilometara na sat i ima domet od otprilike 1.000 kilometara. Prvobitno dizajniran za izviđačke misije, konverzija na DR-3 značajno je proširila njegove funkcionalne mogućnosti.

Sve su veće spekulacije da je Hezbolah možda nabavio nekoliko Tu-143 od režima Bašara al-Asada u Siriji, koji je ove bespilotne sisteme dobio od Sovjetskog Saveza. Ključno je naglasiti da se tehnologija za pretvaranje izviđačkih bespilotnih letelica u krstareće rakete može pripisati prethodnoj tehničkoj pomoći Rusije. Ovo postavlja pitanja o međunarodnoj podršci Hezbolahu i njegovom pristupu naprednoj vojnoj tehnologiji.

Ali kako je nastao koncept pretvaranja Poleta u krstareću raketu domaće proizvodnje? Trenutno se čini da IDF ukazuje na rusko poreklo za DR-3, nagoveštavajući da su ruski stručnjaci možda dali tehnološku pomoć za ovu „nadogradnju“. Dok strategije koje Izrael može primeniti kao odgovor na ove napredne tehnologije ostaju neizvesne, ova situacija naglašava neophodnost da Izrael unapredi svoju odbrambenu taktiku.

Ovaj scenario naglašava rastuću pretnju koju predstavljaju asimetrične vojne tehnologije u regionu, naglašavajući važnost razvoja izraelskih odbrambenih strategija. Pretvaranje izviđačkog drona u krstareću raketu označava značajan tehnološki skok koji bi mogao da promeni dinamiku sukoba na Bliskom istoku. Foto: Printscreen

Izraelske odbrambene snage [IDF] se bore sa pretnjom DR-3 kroz kombinaciju poboljšanih obaveštajnih operacija i strateškog planiranja. Koristeći sopstvenu bespilotnu letelicu i satelitske tehnologije, Izrael pomno prati aktivnosti Hezbolaha u realnom vremenu.

Pored toga, IDF unapređuje svoje sisteme protivvazdušne odbrane kako bi se suprotstavio i neutralisao tako strašne raketne pretnje. Prepoznat po brzom odgovoru na nove opasnosti, očekuje se da će Izrael pojačati vazdušne napade na sumnjive skladišta oružja i proizvodne pogone Hezbolaha. IDF često koristi preventivne udare kako bi osujetio potencijalne buduće napade.

Hezbolahov arsenal asimetričnih vojnih tehnologija uključuje bespilotne letelice, krstareće rakete i prenosiva protivtenkovska oružja koja mogu da gađaju izraelska sredstva. Ove tehnologije predstavljaju značajan rizik zbog svoje poboljšane preciznosti i povećanog dometa, omogućavajući Hezbolahu da pogodi strateške ciljeve u Izraelu uz minimalnu izloženost sopstvenim snagama.

Sa napretkom u bespilotnim letelicama i projektilima kao što je DR-3, postizanje veće preciznosti i dometa postaje stvarnost, izazivajući izraelske sisteme protivvazdušne odbrane. Hezbolahova sposobnost da izvede sofisticirane napade koji uključuju više dronova i projektila komplikuje odbrambene odgovore Izraela.

Štaviše, napredak u tehnologiji mogao bi omogućiti Hezbolahu pristup novom i sofisticiranijem oružju, uključujući alate za sajber napade koji bi mogli ugroziti kritičnu infrastrukturu Izraela. Nepredvidiva priroda Hezbolahovih akcija koje koriste asimetrične tehnologije čini izazov za Izrael da predvidi svoje sledeće poteze.

Postoje brojni slučajevi u kojima su Hezbolah i druge grupe u regionu uspešno primenile takve tehnologije. U sirijskom sukobu, Hezbolah je koristio dronove za prikupljanje obaveštajnih podataka i izvođenje napada na protivnike, uključujući ISIS. Tokom rata između Izraela i Hezbolaha 2006, grupa je lansirala rakete dugog dometa na izraelske teritorije, što je dovelo do značajne štete i žrtava.

Pored toga, Hezbolah ima koristi od iranske tehnologije, kao što su bespilotne letelice, koje su bile efikasne u različitim operacijama. Uspešni udari dronovima na izraelske vojne ciljeve služe kao primeri kako su Hezbolah i slične grupe integrisale nove tehnologije u svoje strategije, što predstavlja značajne izazove za regionalnu bezbednost.

