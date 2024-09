ATOMSKI UDARI REALAN SCENARIO: Izmene ruske nuklearne doktrine ponovo otvorile pitanje da li može doći do udara najjačim arsenalom

NAJAVLjENE izmene ruske nuklearne doktrine koje podrazumevaju da bi Moskva mogla da upotrebi nuklearno oružje prilikom agresije na Rusiju i Belorusiju, čak i ako neprijatelj bude koristio konvencionalno oružje, nije nikakvo zastrašivanje.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Daily Aviation

Oni savršeno dobro znaju ko kakvim arsenalom raspolaže. Sasvim je realno i izvesno da može doći do toga. Ne postoji nijedno oružje koje je proizvedeno a da nije upotrebljeno. Atomsko oružje je prvi put iskorišćeno 1945. godine, što se stalno zaboravlja, a to su tada bile bombe od 12 tona. Nuklearno oružje se širi. Nije samo u posedu SAD i Rusije, već i u Pakistanu i Indiji, do kraja godine biće i u Iranu. Ako sada imate sto puta jače nuklearno oružje, onda treba da se zapitate oko trenutnih, ali i trajnih posledica koje oseća ceo svet.

Ovako bivši dekan Fakulteta bezbednosti Radomir Milašinović za "Novosti" komentariše najavu ruskog predsednika Vladimira Putina da njegova vlada razmatra promenu pravila i preduslova pod kojima bi Rusija koristila svoj nuklearni arsenal. Među predloženim izmenama šef Kremlja je istakao i da će agresija nenuklearnih država protiv Rusije, ali uz učešće ili podršku nuklearnih, biti tretirana isto kao napad nuklearne sile. Predlog izmena stiže u trenutku dok ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski boravi u SAD gde na sastancima sa najvišim državnim zvaničnicima traži odobrenje za upotrebu raketa dugog dometa na ruskoj teritoriji.

- Rusija je uvek imala visoku odgovornost u pristupu upotrebi nuklearne sile, ovo je ekstremna mera za zaštitu suvereniteta zemlje - naglasio je Putin na sastanku Saveta bezbednosti Ruske Federacije o nuklearnom odvraćanju na kome je predstavio detalje dopunjene ruske nuklearne doktrine.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je juče novinarima da obnovljena nuklearna doktrina Rusije šalje Zapadu signal upozorenja o posledicama u slučaju napada na tu zemlju, i to ne nužno nuklearnim oružjem. On je podsetio da je ruska nuklearna trijada apsolutni garant nuklearnog odvraćanja.

Bajden objavljuje plan za podršku Kijevu AKCIJE SAD za ubrzanje podrške Ukrajini biće objavljene danas kao deo međunarodnih napora da se pomogne Ukrajincima da se oporave od štete koju im je nanela ruska invazija, izjavio je juče američki predsednik Džozef Bajden, koji se na marginama Generalne skupštine UN sastao sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim i predsednicom EK Ursulom fon der Lajen. "Posvećeni smo tome da Ukrajini pružimo resurse koji su joj potrebni da ponovo bude jača nego ranije. Niste sami u ovoj borbi", rekao je Bajden, objavljujući zajedničku deklaraciju podrške oporavku i obnovi Ukrajine.

- Razumni ljudi u svetu su i pre ažuriranja nuklearne doktrine Rusije bili svesni obuzdavajuće uloge nuklearnog potencijala Moskve. U toku je korigovanje parametara nuklearnog obuzdavanja uzimajući u obzir one elemente napetosti koji se stvaraju duž ruskih granica - istakao je Peskov.

On je, istovremeno, naglasio da trenutno ne može da odgovori kada će biti objavljena nova nuklearna doktrina Rusije, kao i da Moskva ne planira povećanje svog nuklearnog arsenala, te da na sednici Saveta bezbednosti nije bilo reči o tome.

Bivši dekan Fakulteta bezbednosti u Beogradu Radomir Milašinović za "Novosti" kaže da je još pre pola godine nagovešteno da bi Rusija mogla da upotrebi nuklerano oružje ne samo u slučaju nuklearne pretnje, već i ako dođe do masovnih udara koji bi zapretili opstanku ili bezbednosti te zemlje.

- To se sad realizuje kroz pripremu za takav scenario i takva događanja - ocenjuje Milašinović za naš list. - Sada je u toku transformacija doktine kao doktrine. To je najviše izazvano činjenicom da se zapadne sile spremaju za rat sa Rusijom do 2027. godine, što je saopšteno sa najvišeg stanovišta. Vi ne možete u vojnim doktrinama i spoljnopolitičkim dokumentima zagovarati potrebu rata, recimo SAD sa Kinom, do 2027. godine, ili Nemačke sa Rusijom, zamislite, treći put. To mogu samo bezumnici kojima treći svetski rat ne izgleda kao loša perspektiva. To obično pričaju ljudi koji su se igrom slučaja našli na političkim funkcijama, a da uopšte ne znaju šta znači preventivni nuklearni udar, korišćenje nuklearnog oružja i koje su posledice njegove upotrebe.

Medvedev: Neka misle svi neprijatelji ODLUKU o upotrebi nuklearnog oružja doneće vrhovni komandant, a to će zavisiti od procene različitih faktora, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući detalje dopunjene ruske nuklearne doktrine. "Ažuriranje ruske nuklearne doktrine je događaj koji se očekivao. Ekvivalentna nuklearna zaštita biće uspostavljena za Belorusiju kao našeg najbližeg saveznika, na 'radost' Poljske i brojnih NATO poslušnika", napisao je Medvedev na "Telegramu". O predloženim izmenama nuklearne doktrine Rusije treba da razmišljaju, ne samo u Kijevu, već i svi neprijatelji Moskve, koji, kako je istakao, guraju svet ka nuklearnoj katastrofi.

Milašinović podseća da su se od kraja Drugog svetskog rata države sa nuklearnim oružjem bavile politikom odvraćanja.

- Svaka zemlja se obavezivala da neće prva udariti, dok su još blokovi postojali u skladu sa hladnoratovskim mišljenjem i doktrinarnim zapisom sve do devedesetih godina prošlog veka - kaže naš sagovornik. - Kasnije se počelo pričati o preventivnim nuklearnim udarima, tačnije, krajem 20. i početkom 21. veka. Ti preventivni udari i rasprava o svemu tome, zadržali su se na nečemu što nije našlo svoje utemeljenje u doktrinarnim dokumentima Rusije.