HEZBOLAH GAĐAO SEDIŠTE MOSADA: Prekogranični napadi između Izraela i libanskog pokreta nastavljeni i juče, ubijeno bar 23 ljudi

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah lansirala je juče balističku raketu na centralni Izrael, prvi put od početka sukoba prošle godine.

tanjug

Na meti pokreta bilo je sedište izraelske obaveštajne službe Mosad u blizini Tel Aviva, koju optužuju za eksplozije komunikacijskih uređaja i ubistva visokih članove te grupe u Libanu prošle sedmice. Hezbolah je, u saopštenju, poručio da je napad sproveo "u znak podrške hrabrom i časnom otporu Palestinaca u Pojasu Gaze i u odbranu Libana i njegovog naroda". Izraelska vojska (IDF) objavila je da su se sirene za vazdušni napad oglasile oko Tel Aviva i centralnog Izraela, ali da je projektil presretnut i da nema izveštaja o šteti ili žrtvama.

IDF je i juče nastavio da gađa mete Hezbolaha u južnom Libanu. Ministarstvo zdravlja Libana saopštilo je da je u jučerašnjim napadima u toj zemlji ubijeno najmanje 23 ljudi, te da je većina nastradala u gradovima u južnom Libanu.

Izraelske odbrambene snage saopštile su da su gađale Hezbolahov lanser u Libanu, koji je ranije upotrebljen za ispaljivanje rakete zemlja-zemlja, kao i da su njihovi lovci tokom noći izveli još jedan talas vazdušnih udara na ciljeve Hezbolaha. Među metama su bili operativci libanske grupe i skladišta oružja sa krstarećim raketama i lanserima za precizne rakete.

O intenziviranju borbenih dejstava na Bliskom istoku juče je govorio i američki državni sekretar Entoni Blinken. Američki zvaničnik je za Si-Bi-Es izjavio da je diplomatija, a ne rat najbolji način da se ljudi vrate svojim domovima u južnom Libanu i severnom Izraelu.

Protesti u SAD protiv pomoći Izraelu U VIŠE američkih gradova protestovalo se protiv američke vojne podrške Izraelu. Aktivisti su zahtevali embargo na izvoz oružja Izraelu. Desetine demonstranata, okupilo se u utorak uveče na Herald Skveru u Njujorku noseći transparente sa natpisima "Ruke van Libana sada" i "Nećemo američko-izraelski rat u Libanu". Uzvikivali su "Ruke van Bliskog istoka", "Slobodna Palestina" i "Bajden, Haris, Tramp i Bibi - niko nije dobrodošao u našem gradu". Manji protest sa sličnim sloganima i transparentima održan je u isto vreme i blizu Bele kuće u Vašingtonu.

- Trenutno smo fokusirani na to da se uverimo da možemo da deeskaliramo situaciju na Bliskom istoku i da izbegnemo rat punih razmera - rekao je Blinken koji je, govoreći o tekućim pregovorima o prekidu vatre između palestinske grupe Hamas i Izraela, istakao da, iako postoji sporazum, Hamas nije bio angažovan u pregovorima poslednjih nedelja.

- To još uvek zahteva teške odluke Izraela, ali je to najbolji način da se zaustave dešavanja u Gazi, da se izvuku taoci - rekao je on.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je poručio da je izraelsko ubistvo lidera Hezbolaha definitivno gubitak za grupu, ali da neće biti dovoljno da je uništi, izvestila je državna novinska agencija IRNA.

Zabrinuti za taoce PORODICE talaca koje palestinska grupa Hamas drži u Pojasu Gaze, plaše se da bi borbe između Izraela i libanskog Hezbolaha mogle da "zasene" nevolje njihovih najmilijih. "Nedavna eskalacija tenzija na severu Izraela povećala je našu anksioznost i produbila našu zabrinutost. Bojimo se da bi ova nova kriza mogla da zaseni nevolje naših voljenih, koje Hamas drži u užasnim uslovima već 355 dana", navodi se u saopštenju Izraelskog foruma talaca i nestalih porodica, objavljenom uoči puta izraelskog premijera Benjamina Netanijahua u Njujork na Generalnu skupštinu UN.

- Organizaciona i kadrovska snaga Hezbolaha je mnogo više od ovoga. Njihov autoritet, sposobnost, snaga ne mogu biti ozbiljno oštećeni ovim mučenjem - istakao je Hameni, optuživši SAD za odgovornost za izraelske napade u Libanu, dodavši da se Vašington "pretvara da nije umešan, ali da mu je Izrael potreban da pobedi u ratu uoči izbora ove godine".

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku Velika Britanija i Rusija su pozvale svoje građane da napuste Liban. Britanski premijer Kir Starmer poručio je britanskim državljanima u Libanu da "odmah odu", jer se sukobi između Izraela i Hezbolaha intenziviraju. Procenjuje se da je u Libanu trenutno 10.000 građana Velike Britanije. Ministarstvo odbrane Velike Britanije, poslaće 700 vojnika na obližnji Kipar da se pripreme za moguću evakuaciju britanskih državljana iz Libana. Ruske vlasti pozvale su svoje državljane da što pre napuste Liban zbog svoje lične bezbednosti.