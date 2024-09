ZELENSKI ŽESTOKO OPTUŽIO PUTINA NA GOVORU U GS UN: Planira da napadne nuklearke, hoće da nas ostavi u mraku

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin traži načine da "slomi ukrajinski duh" i da planira da napadne nuklearne elektrane u Ukrajini i celu energetsku mrežu.

Foto: Tanjug/AP

- Rusija je uništila sve naše termoelektrane i veliki deo naših hidroelektrana. Ovako se Putin sprema za zimu, nadajući se da će namučiti milione Ukrajinaca. Putin želi da ih (građane Ukrajine) ostavi u mraku i da primora Ukrajinu da se preda - rekao je Zelenski u svom govoru na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, koji je počeo govoreći o danu kada su ruski tenkovi pucali direktno na nuklearnu elektranu u Zaporožju.

On je upozorio da bi svaki raketni ili napad dronom u energetski sistem Ukrajine mogao da dovede do "nuklearne katastrofe".

- Taj dan nikada ne sme da dođe... Ovo su nuklearne elektrane. Moraju da ostanu bezbedne - rekao je on i ocenio da radijacija koja bi se tada oslobodila ne bi "poštovala" državne granice.

Foto: Tanjug/AP

Zelenski je rekao da je nuklearna bezbednost ključni deo "formule mira". On je naglasio da je ukrajinski narod taj koji trpi posledice rata i da su deca ta koja moraju da uče da razlikuju zvukove različitih vrsta artiljerije i dronova.

Prema njegovim rečima, Putin je taj koji je razdvojio ukrajinski narod, jer je "odlučio da radi šta hoće". Prema njegovim rečima ne može da bude pravednog mira bez Ukrajine i da svaka susedna zemlja Rusije u Evropi i centralnoj Aziji zna da će "rat doći i do njih".

Dodao je i da Povelja UN mora da se poštuje kako bi se garantovalo pravo Ukrajine na teritorijalni integritet i suverenitet.

- Ruski okupatori moraju da se povuku i moramo da pozovemo odgovorne za ratne zločine, Moramo jasno staviti do znanja da je rat završen - poručio je Zelenski.

Foto: Tanjug/AP

Završavajući obraćanje Generalnoj skupštini, ukrajinski predsednik je rekao da želi mir svom narodu, "pravi mir i pravedan mir", i da za to traži podršku svih naroda sveta. On je rekao da se tokom Samita Generalne skupštine UN sastao sa liderima iz celog sveta i da svi dele isto mišljenje - to mora da bude "pravi i pravedan mir".

- Mi ne delimo svet i to isto tražim i od vas. Ne delite svet. Budite ujedinjeni i to će nam doneti mir - zaključio je Zelenski.