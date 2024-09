BIVŠI američki predsednik Donald Tramp ne zna kako da zaustavi ukrajinski sukob, rekao je za "Njujorker" lider kijevskog režima Vladimir Zelenski.

FOTO: Tanjug/AP

Prema njegovim rečima, Tramp "ne zna kako da zapravo zaustavi rat čak i ako mu se čini da zna kako to da uradi".

- Često se dešava sa ovim ratom da što više gledate u njega, manje razumete. Bilo je mnogo lidera koji su bili ubeđeni da znaju kako da ga završe već sutra, ali kada su se udubili u njega, shvatili su da nije sve tako jednostavno - rekao je Zelenski.

Tramp je, podsetimo, više puta do sada izjavljivao da će, ukoliko ponovo bude izabran za predsednika na sledećim izborima u novembru, zaustavi rusko-ukrajinski sukob za kratko vreme i to do svoje inauguracije.

Takođe, govorio je kako se SVO ne bi ni desila da je on bio predsednik.

Na sve ovo iz Kremlja su poručili da se ozbiljno odnose prema svim inicijativama koje imaju za cilj razrešenje sukoba, ali i dodali da američki kandidati za predsednika redovno spominju tematiku Rusije, Ukrajine i ruskog predsednika Vladimira Putina i to svaki put pre izbore kako bi zadobili političke poene.

(Tass)

