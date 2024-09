PUTIN ODLUČIO: Ovaj čovek ide u Meksiko

RUSKI predsednik Vladimir Putin imenovao je predstavnika koji će prisustvovati ceremoniji inauguracije novoizabrane predsednice Meksika Klaudije Šejnbaum, saopštio je danas direktor Odeljenja za Latinsku Ameriku Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Ščetinjin.

FOTO: Tanjug/AP

- Dobili smo takav poziv, zahvalni smo meksičkoj strani. Predsednik Ruske Federacije imenovao je svog predstavnika, o čemu smo uredno obavestili meksičke vlasti - naveo je Ščetinjin.

Ranije je meksička ambasada u Moskvi saopštila da je Putinu upućen poziv za ceremoniju inauguracije, koja će se održati 1. oktobra.

Pre toga, ruski lider joj je čestitao izbor za predsednika Meksika.

Putin je istakao da je Meksiko "tradicionalno prijateljski partner Rusije u regionu Latinske Amerike". On je izrazio nadu da će nova predsednica "doprineti daljem razvoju konstruktivne saradnje" dve zemlje.

Nakon što je Šejnbaum pobedila na predsedničkim izborima, Ukrajina je zatražila od Meksika da uhapsi Putina ako uđe u tu zemlju.

Zahtev Kijeva od 7. avgusta odnosio se na nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud (ICC) .

- Nadamo se da meksička vlada zna da je Vladimir Putin ratni zločinac za kojim je izdat nalog za hapšenje - navodi se u dokumentu, prenosi Dojče vele.

Aktuelni predsednik Meksika Andres Manuel Lopez Obrador odbio je zahtev Ukrajine.

- Ne možemo to da uradimo. To se ne tiče nas - rekao je on novinarima.

MKS je 2023. godine izdao nalog za hapšenje Putina, optužujući ga za ratne zločine zbog ilegalnog deportovanja dece iz Ukrajine u Rusiju nakon početka invazije u punom obimu u februaru 2022. godine. Meksiko je član MKS-a.

