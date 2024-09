"BAJDEN KLJUČNA LIČNOST" Zelenski sa Fon der Lajen: Ukrajinski ''plan pobede'' zavisi od brzih odluka saveznika

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je danas tokom posete predsednice Evropske komisije Ursule fon Lajen Kijevu da ukrajinski ''plan pobede'' u ratu protiv Rusije zavisi od brzih odluka koje saveznici donesu ove godine.

Foto: Profimedia

Zelenski je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Fon der Lajen rekao da Ukrajina planira da iskoristi predloženi zajam Evropske unije od više milijardi dolara za nabavku vazdušne odbrane, energije i oružja domaće proizvodnje.

On je istakao da je američki predsednik Džo Bajden ključna ličnost za ostvarivanje ''plana pobede'', o čemu će, kako je rekao Zelenski, dvojica lidera razgovarati kada se sastanu naredne nedelje u SAD, prenosi Rojters.

- Većina odluka iz plana zavisi upravo od njega (Bajdena). I od drugih saveznika, ali postoje određene tačke koje zavise od dobre volje i podrške Sjedinjenih Država - rekao je Zelenski.

On je redovno izveštavao o pripremi plana, ali je dao nekoliko naznaka o sadržaju, ukazujući samo na to da on ima za cilj da stvori uslove prihvatljive za Ukrajinu nakon više od dve i po godine rata u toj zemlji.

- Ceo plan je zasnovan na brzim odlukama naših partnera. Plan je zasnovan na odlukama koje bi trebalo da se dese od oktobra do decembra, a ne odlaganju ovih procesa - rekao je on na konferenciji za novinare zajedno sa Fon der Lajen..

Predsednica EK danas je doputovala u Kijev, gde će sa ukrajinskim zvaničnicima razgovarati o evropskoj podršci, spremnosti Ukrajine za odbranu tokom zime i napredak u vezi sa kreditima G7.

Fon der Lajen je juče u Briselu najavila da će EK dodatno izdvojiti oko 160 miliona evra za pomoć energetskom sistemu Ukrajine, što uključuje 60 miliona za humanitarne potrebe i 100 miliona za popravke i restauraciju.

Ona je navela da će taj iznos biti obezbeđen od prihoda od zamrznute ruske imovine.

