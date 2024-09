RAT u Ukrajini, dan 939.

Foto Shutterstock

Rusi ponovo lansirali "Šahede"

Rusija je na teritoriju Ukrajine lansirala grupu jurišnih dronova Šahed.

Saopšteno je da od 21:00 dronovi lete iznad Sumske oblasti u pravcu grada Romni.

Vazduhoplovstvo je oko 21:30 izvestilo da dve grupe „Šakheda“ već lete iznad Ukrajine: jedna nastavlja kretanje na jugu Sumske oblasti, ka Poltavskoj oblasti, druga se kreće ka jugu Černigovske oblasti. , u pravcu jugozapada.

Prema onlajn mapi, vazdušna uzbuna je sada proglašena u Sumskoj oblasti, Černigovskoj, Poltavskoj i Kijevskoj oblasti.

Kasnije se alarm proširio na Čerkaske i Harkovske oblasti.

Prema podacima Vazduhoplovstva, od 22.00, jedna grupa dronova nastavlja kretanje na jugu Černigovske oblasti u pravcu Kijevske oblasti, druga - na istoku Kijevske oblasti, nastavlja kretanje ka Čerkasima. a treća grupa dronova produžava kretanje na granici Sumske i Poltavske oblasti ka Mirgorodu.

Spasioci završili misiju na mestu napada Rusa

U Sumiju, spasioci su završili misiju na mestu vazdušnog napada neprijatelja na dom za stare.

-Zaposleni u Državnoj službi za vanredne situacije uspeli su da evakuišu 147 ljudi iz oštećene zgrade. Prema ažuriranim informacijama, povređeno je 13 osoba. Umrla je 70-godišnja žena. Akcije spasavanja su završene. - navodi se u saopštenju Državne službe za vanredne situacije u Sumskoj oblasti.

OVA dodaje da jedna od žrtava koja je zatražila medicinsku pomoć nije pacijent ustanove. Išla je u blizini zgrade kada je udarena.

Takođe se navodi da su ljudi iz pansiona smešteni u druge ustanove, pružena im je medicinska, psihološka i sva neophodna pomoć.

Na objektu je oštećen krov i gornji spratovi.

Ruska avijacija pogodila neprijateljski položaj u Volčansku bombom FAB-3000

Dve trećine američkih tenkova "abrams“ već uništeno

Dve trećine svih američkih tenkova „abrams“ koji su isporučeni Ukrajini već je uništeno, rekao je zamenik ruskog ambasadora pri OEBS Maksim Bujakevič.

- Isprobavši različita sredstva i ne ostvarivši cilj Anglosaksonci i njihovi saveznici sada su pokrenuli diskusiju o perspektivama primene visoko preciznog oružja velikog dometa na objektima u dubini ruske teritorije - rekao je on.

Ta tema, dodao je ruski diplomata, posebno je aktuelna u kontekstu činjenice da izvikana tehnika NATO gori u napadima ruskog oružja.

- Evo uzmite čuvene američke tenkove ‘abrams’: dve trećine od ukupnog broja isporučenih je već uništeno iako ih ukrajinska komanda jako retko ubacuje u borbi - rekao je.

Berlin isporučio Kijevu još 22 tenka "leopard 1A5

Berlin je isporučio Kijevu još 22 tenka "leopard 1A5" u okviru zajedničkog projekta sa Danskom, kao i tri samohodne haubice "gepard", proizlazi iz obnovljenog spiska

naoružanja poslatog Kijevu a koji je objavljen na sajtu nemačke vlade.

Ukrajina je dobila i 61.000 komada artiljerijske municije kalibra 155 milimetara i hiljadu patrona.

EU izdvaja 160 miliona evra Ukrajini

EU izdvaja 160 miliona evra Ukrajini, između ostalog 100 miliona iz prihoda od ruskeimovine, za pomoć energetskom sektoru, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

- Sto miliona evra biće izdvojeno od prihoda zamrznutih sredstava Rusije, još 60 miliona iz evropskih fondova za kupovinu grejača i toplih skloništa - pojašnjava se u dokumentu.

Glavno sa novog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Grupa „Centar“ je odbila devet kontranapada Oružanih snaga Ukrajine, protivnik je izgubio više od 510 vojnika

Grupa „Zapad“ je poboljšala svoju taktičku situaciju, Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 420 vojnika

Grupa Sever je gađala tri položaja ukrajinskih jedinica, uključujući inostrani legion, Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 195 vojnika

Jedinice grupe Jug Oružanih snaga Rusije porazile su formacije sedam brigada Oružanih snaga Ukrajine, protivnik je izgubio više od 690 vojnika

Jedinice grupe Istok, Oružanih snaga Rusije poboljšale su situaciju duž linije fronta i porazile ljudstvo i tehniku dve brigade Oružanih snaga Ukrajine. Protivnik je izgubio oko 95 vojnika

Oružane snage Rusije su pogodile glavni centar za specijalne komunikacija Glavne obaveštajne uprave Oružanih snaga Ukrajine, kritične objekte aerodromske infrastrukture

Ruski PVO sistemi oborili su 41 dron Oružanih snaga Ukrajine

Grupa Dnjepar gađala je položaje dve brigade Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti.

Ruska vojska oslobodila selo Georgijevka

Ruska vojska oslobodila je selo Georgijevka na pokrovskom pravcu u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Krim bi trebalo da bude predat mandatu UN za održavanje nepristrasnog referenduma o svom statusu​

Krim bi trebalo da bude predat mandatu UN za održavanje nepristrasnog referenduma o svom statusu, izjavio je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski na sastanku YES u Kijevu, prenosi Interfaks-Ukrajina.



Gađani položaji ukrajinskih snaga u Pervomajskom okrugu

On je dodao da bi taj postupak mogao da se odloži za 20 godina.Rusija je pre 10 godina referendumom pridružila Krim Rusiji. Putin je pitanje teritorijalne pripadnosti poluostrva nazvao zatvorenim. On je 2014. rekao da je Krim sveto mesto za Rusiju, a 2022. je obećao da će zaštititi teritoriju „svim raspoloživim sredstvima“.

Gađani su položaji ukrajinskih snaga u Pervomajskom okrugu, Nikolajevske oblasti, rekao je za Sputnjik koordinator proruskog pokreta otpor u Nikolajevu Sergej Lebedev.

- Noću je nekoliko projektila doletelo u Pervomajskom okrugu, jedan od njih na farmi gde su nacisti čuvali tehniku - rekao je Lebedev.

On je istakao i da je eksplozija odjeknula u blizini Voznesenska.

Dežurni PVO sistemi uništili dve ukrajinske bespilotne letelice

- Dežurni PVO sistemi su uništili dve ukrajinske bespilotne letelice nad teritorijom Kurske oblasti i jednu bespilotnu letelicu iznad teritorije Belgorodske oblasti - saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ukrajinske trupe napustile položaje u selu Grodovka

Ukrajinske trupe su skoro potpuno napustile svoje položaje u selu Grodovka kod Krasnoarmejska, pišu ruski mediji.



Udari ukrajinskih oružanih snaga na ruska skladišta municije pogodiće čitavo ratište

Udari Oružanih snaga Ukrajine na ruske pozadinske logističke objekte imaće mnogo širi operativni pritisak na rusku vojnu komandu i uticati na njihove ofanzive na celom ratištu, navode analitičari Instituta za proučavanje rata (ISV).

Prema mišljenju stručnjaka Instituta, napadi ukrajinskih oružanih snaga na skladišta municije u Rusiji, slični po prirodi i obimu jučerašnjem napadu u Toropecu, mogu naterati rusku vojnu komandu da donese sličnu odluku o reorganizaciji i rasturanju podrške i logističkih sistema u cilju ublažavanja posledica potencijalnih napada.

- Ruska vojska verovatno nije rešila ranjivost mnogih logističkih objekata stvaranjem skloništa. Uklanjanje ograničenja za korišćenje zapadnih sistema i dalji razvoj sopstvenih kapaciteta za dugotrajne udare može omogućiti ukrajinskim oružanim snagama da efikasnije iskoriste takve ranjivosti neprijatelja".

Analitičari smatraju da bi dalji napadi Odbrambenih snaga na neprijateljska skladišta municije i raketa mogli da unište značajan deo njenih materijalnih rezervi.

- Udari ukrajinske vojske na ciljeve na ruskoj teritoriji mogli bi da utiču na ofanzivne operacije na celom pozorištu operacija. na teritoriji Rusije - dodaje Institut za proučavanje rata.

Napad ukrajinske bespilotne letelice na veliko skladište oružja u ruskom mestu Toropec izazvao je eksploziju, a stanice za praćenje zemljotresa zabeležile su manji potres.

Ovo je bio jedan od najvećih napada na ruski vojni arsenal od početka rata, a ukrajinske snage koristile su dron domaće proizvodnje za udar na Toropec, koji se nalazi oko 485 kilometara od Moskve.

Direktor informaciono-konsultantske kompanije "Difens ekspres" Sergej Zgurec smatra da je napadnuto najmanje 60-70 skladišta u kojima je, prema različitim procenama, bilo uskladišteno do 30.000 različite municije.

Prema izvorima u SBU, u skladištu su bile uskladištene rakete namenjene za operativno-taktičke raketne sisteme Iskander, taktičke raketne sisteme Točka-U, KAB-ove i artiljerijska municija.

(Unijan)

Nastavlja se ruska ofanziva na Pokrovsk, na udaru druga i treća linija ukrajinske odbrane

Snage PVO su tokom noći uništile tri ukrajinske bespilotne letelice (UAV) iznad Kurske i Belgorodske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Dežurni sistemi protivvazdušne odbrane uništili su dve ukrajinske bespilotne letelice nad teritorijom Kurske oblasti i jednu bespilotnu letelicu nad teritorijom Belgorodske oblasti - objavila je pres-služba resora na Telegram kanalu.

Oružane snage Rusije su napale skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja, položaje druge i treće linije odbrane ukrajinskih trupa u Harkovskoj oblasti.

Ruske snage nastavljaju ofanzivu na Pokrovsk.

(Izvestija)

Kijev: U prekonoćnom napadu oborene 42 bespilotne letelica

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da su preko noći oborile 42 jurišna drona "šahed" koje je Moskva lansirala na Kursk.

Protivvazdušna odbrana je radila u Dnjepropetrovskoj, Kijevskoj, Vinjičkoj, Žitomirskoj, Rivne, Čerkaskoj, Kirovogradskoj, Nikolajevskoj i Hersonskoj oblasti.

(Ukrinform)

Stoltenberg: Dozvola da Ukrajina gađa ciljeve na teritoriji RF neće uvući NATO u rat

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg odbacio je kao "lažne" tvrdnje da će odluka saveznika da dozvole Ukrajini da pogodi legitimne ciljeve na ruskoj teritoriji uvući NATO u rat.

- Netačno je reći da bi saveznici NATO-a mogli da postanu strane u sukobu ako dozvole upotrebu zapadnog oružja protiv legitimnih ciljeva na ruskoj teritoriji. Severna Koreja i Iran pružaju značajnu vojnu podršku i obezbeđuju Rusiji rakete i bespilotne letelice, a da ne postanu direktni učesnici sukoba - rekao je Stoltenberg u intervjuu za Tajms.

On je naglasio da podržava saveznike, poput Velike Britanije i Francuske, koji se zalažu za to da se Kijevu dozvoli da koristi rakete dugog dometa, poput britanskih "storm šedou", za udar na Rusiju. Istovremeno, on je istakao da je takva dozvola u nadležnosti zemalja članica, a ne NATO-a u celini.

- Ovakvu odluku treba da donesu pojedine države. Pozdravljam činjenicu da su saveznici uklonili ili ublažili ograničenja upotrebe oružja - rekao je Stoltenberg.

On je negirao "relevantnost" upozorenja ruskog predsednika Vladimira Putina da bi ukrajinska upotreba raketa dugog dometa protiv vojnih ciljeva na ruskoj teritoriji mogla da postane "crvena linija", čiji bi prelazak značio početak rata između Rusije i NATO-a.

- Već je bilo mnogo 'crvenih linija' koje je Putin proglasio pre ovoga i nije pribegao eskalaciji, što bi značilo direktnu umešanost saveznika iz NATO-a u ovaj sukob. Nije to uradio jer shvata da je NATO najjači vojni savez na svetu. I Rusi shvataju da nuklearno oružje i nuklearni rat ne mogu doneti pobedu i da o njima ne treba ni razmišljati. To smo Putinu nekoliko puta vrlo jasno objasnili - naglasio je generalni sekretar NATO-a, čiji mandat ističe 1. oktobra.

Ruske snage preuzimaju kontrolu nad dva naselja u Kurskoj oblasti

Ruske snage preuzele su kontrolu nad naseljima Nikolajevo-Dajino i Darjino u ruskoj pograničnoj Kurskoj oblasti, rekao je general-major Apti Alaudinov, zamenik načelnika Glavnog vojno-političkog odeljenja Oružanih snaga Rusije i komandant komandosa specijalnih snaga Ahmat.

- Juče su vojnici ruskih sindikata ušli u Nikolajebo-Darino, počistili ga i uzeli pod kontrolu. Danas su preuzeli kontrolu nad Darjinom - rekao je on u video-snimku objavljenom na njegovom Telegram kanalu.

Prema Alaudinovu, cela linija fronta ide napred, a ukrajinski vojnici se predaju. "Naše jedinice postepeno idu napred, svakog dana oslobađaju po jedno naselje", rekao je on.

U okrugu Sudža, ruske snage su zbrisale ukrajinsko skladište municije, šupu sa vozilima, područja za lansiranje dronova i oborile nekoliko dronova Baba Jaga, prenela je agencija TASS.

Harisova bi se sledeće nedelje mogla sastati sa Zelenskim

Potpredsednica SAD i predsednička kandidatkinja demokrata Kamala Haris mogla bi da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, koji će sledeće nedelje posetiti Sjedinjene Američke Države, rekao je Blumberg, pozivajući se na izvore.

Prema izvorima, Zelenski se takođe nada da će se sastati sa američkim predsednikom Džoom Bajdenom u Njujorku na marginama debate na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će se održati od 24. do 30. septembra.

Koordinator američkog Saveta za nacionalnu bezbednost za strateške komunikacije Džon Kirbi ranije nije potvrdio planove američkog predsednika Džoa Bajdena da se sastane sa Zelenskim na marginama debate na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja će se održati od 24. do 30. septembra.