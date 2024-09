"PILOTI SU NOVI U OVOM POSLU..." Signal iz Pentagona - Ukrajina neće slati F-16 u opasne operacije

UKRAJINA je oprezna u korišćenju lovaca F-16, dobijenih od zapadnih zemalja, kaže general Džejms Heker, komandant američkih vazduhoplovnih snaga u Evropi i Africi. Prema njegovom mišljenju, F-16 neće biti korišćen u najopasnijim operacijama zbog neiskustva pilota.

Foto Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

- Piloti su novi u ovom poslu, tako da ih neće slati u najrizičnije misije. Na kraju krajeva, to je odluka Ukrajine. Ali mislim da je to njihov pristup - rekao je Heker na konferenciji.

On je pojasnio da su SAD nakon pada američkog F-16 u Ukrajini ponudile pomoć u otkrivanju uzroka vanredne situacije, ali još nije jasno da li će ukrajinske vlasti prihvatiti ovu ponudu.

Džejms Heker je priznao da Sjedinjene Države ne uspevaju da obuče ukrajinske pilote dovoljno brzo, ali „dobra vest je“ da koalicija saveznika pomaže u obuci. On je istakao dobru obuku ukrajinskih stručnjaka za održavanje, koji, prema njegovim rečima, „veoma brzo shvataju stvari“.

Komentarišući odluku Vladimira Putina da poveća brojnost Oružanih snaga, Heker je rekao da ruska vojska „postaje sve veća i bolja“. Istovremeno, on smatra da ni Rusija ni Ukrajina nisu uspele da steknu nadmoć u vazduhu.

- Prošlo je dve i po godine i niko to nije uradio, i to zbog integrisanih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane koje obe strane imaju - rekao je on.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja