ZELENSKOM SKRATILI ŽELJE: Kijev neće dobiti dalekometne rakete - Senator SAD i ne krije da Ukrajini pomažu do njenog zadnjeg resursa

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski nije uspeo da ubedi svoje saveznike na sastanku u američkoj bazi Ramštajn u Nemačkoj da mu daju rakete dometa do 1.000 kilometara kojima bi mogao da gađa ciljeve u dubini ruske teritorije. Ipak se nije vratio u Kijev praznih ruku nego su mu samo skratili spisak želja.

Nemački kancelar Šolc je obećao da će Ukrajini dati još 72 tenkova "leopard 1A5" i 12 samohodnih haubica. To oružje će biti dostavljeno Kijevu ove i iduće godine. Tenkovi su stari i reparirani, a haubice su nove i njihova vrednost je oko 150 miliona evra. Berlin će dati Ukrajini i PVO sisteme. Šolc je obećao dva tipa IRIS-T, ukupno njih 17. Od toga će dva ta sistema poslati do kraja ove godine, a sve ostale 2025. Domet IRIS-a T je 40 kilometara i u visinu 20. Nemci kažu da on štiti od aviona, helikoptera, krilatih i balističkih raketa malog dometa.

Amerikanci traže pilote... AMERIČKA privatna kompanija "Draken internešenel" objavila je oglas kojim poziva zainteresovane penzionisane vojne pilote koji su leteli na avinionima F-16 da obučavaju ukrajinske pilote u avio-bazi u Rumuniji. Konkurs je otvoren i za avio-mehaničare koji su radili na servisiranju F-16. Nije tajna da Ukrajina želi da angažuje i strane pilote kako bi što pre mogla da koristi dobijen F-16.

Mada Nemačka ima ekonomske poteškoće, ona i dalje ostaje na drugom mestu odmah posle SAD po datoj i obećanoj pomoći Ukrajini. Od početka rata Nemci su Kijevu dali ukupno pomoći u vrednosti 10,2 milijarde dolara. Ukrajinski predsednik je najverovatnije teško "progutao knedlu" kad mu je američki ministar odbrane Lojd Ostin rekao da sa dalekometnim raketama ne može brže da dođe do mira već će samo izazvati Ruse...

Međutim, u petak je u Kijevu boravio senator Sjedinjenih Država Lindzi Grejem, koji je varljivo obećao da SAD imaju razlog da promene svoje mišljenje. On je naglasio potrebu Vašingtona za ukrajinskim prirodnim resursima.

- Ukrajinci "sede na mineralima vrednim trilion dolara koji bi mogli da pomognu našoj ekonomiji" - kazao je Grejem, da bi u sledećoj rečenici dodao potrebu SAD da "nastavi da pomaže našim prijateljima u Ukrajini".

Grejem je takođe pozvao da se ukinu američka ograničenja na upotrebu sveg oružja od strane Ukrajinaca.

- Davno je prošlo vreme da dozvolimo Ukrajini da koristi američko oružje dugog dometa kako bi pogodila ruske vazdušne baze - napisao je on. - Vratiću se u Vašington posvećeniji nego ikad vršenju pritiska na Bajdenovu administraciju da ukine ograničenja naoružanja Ukrajini i da dobije penzionisane, borbeno testirane pilote NATO F-16 u kokpitu - naglasio je on.

I dalje odlaze BROJ Ukrajinaca koji želi da napusti svoju zemlju stalno raste. Prema analizama Nacionalne banke Ukrajine od početka 2024. zemlju je napustilo i otišlo na Zapad oko 400.000 stanovnika. U Evropi je sada 6,7 miliona ukrajinskih izbeglica. U Kijevu ne navode podatke koliko je građana Ukrajine otišlo u Rusiju.

Zvanični Kijev izgleda menja i narativ o Pokrovsku. Sekretar Komiteta za odbranu Vrhovne rade (parlamenta) Roman Kostenko izjavio je da i ako se izgubi Pokrovsk neće biti nikakve katastrofe. Važnije je da se posle Pokrovska ne dozvoli Rusima da dalje napreduju, veli on. Roman Kostenko je doduše priznao da ukrajinski vojnici koje hvataju na ulicama i silom mobilišu nisu sposobni za bilo kakav napad. Ti silom mobilisani posle dvonedeljene obuke često beže sa pozicija na koje ih postave, priznao je Kostenko.

