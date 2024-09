ZELENSKI O TRENUTNOJ SITUACIJI U UKRAJINI: "Rusija jednostavno ne ume da vodi rat bez terora " (VIDEO)

U VEČERAŠNjEM obraćanju, Predsednik Vladimir Zelenski, podelio je sa ukrajinskim narodom trenutnu situaciju na bojnom polju, detalje istrage i akcije spasavanja u Poltavi kao i o novim strategijama.

Foto: Printskrin Youtube

Početak obraćanja bio je rezervisan za tragediju koja se desila u Poltavi.

Zelenski je izjavio da je akcija spasavanja i dalje u toku, sve službe su aktivne na terenu, kao i da se ruševine uklanjaju.



Za sada, predsednik je potvrdio da je broj povređenih 271, i da je svima pružena neophodna medicinska pomoć.Zahvalio se svim spasiocima, doktorima, medicinskim sestrama i građanima Poltave koji su pomogli u donaciji krvi i priskočili u pomoć kada je ona bila najpotrebnija.Takođe su saznali da u ruševinama ima još žrtava i da daju sve od sebe kako bi mogli da spasu što više života.

- Prema informacijama koje su sada dostupne, u ovom ruskom napadu ubijena je 51 osoba. Moje saučešće svim porodicima i prijateljima. Organi za sprovođenje zakona i Ministarstvo odbrane Ukrajine istražuju sve okolnosti ove tragedije. Rusi su ovaj udar izveli sa dve balističke rakete. Oglašena je uzbuna za vazdušni napad. Sve ostalo – svaki detalj – mora se utvrditi i proveriti tokom istrage.- rekao je Zelenski.

U nastavku obraćanja spomenuo je održani sastanak Štaba na kome su imali "sadržajnu" diskusiju o upotrebi PVO i zaštiti teritorije Ukrajine.

- Identifikovani su koraci za poboljšanje efektivne upotrebe sistema koje već imamo. Takođe radimo na dobijanju dodatne odbrane za Ukrajinu.- rekao je on.

Dodao je "mnogo računaju na Patriota koji Rumunija sprema da preda" na čemu je veoma zahvalan jer će istinski podržati njihov narod.

- I naravno, nastavljamo da radimo sa svim partnerima na snažnijim odlukama koje podržavaju našu odbranu – na dugoročnim odlukama koje bi mogle da unište značajan deo ruske balistike čak i pre lansiranja. To je jedno od ključnih pitanja ovog rata uopšte. Pitanje naših dalekometnih mogućnosti i odgovarajućih dozvola naših partnera, dalekometnih granata i projektila koje bismo mogli da koristimo. Ruski udari će biti nemogući ako budemo mogli da uništimo lansere okupatora tamo gde se nalaze, uz ruske vojne aerodrome i logistiku. - napomenuo je.

- Rusija jednostavno ne ume da vodi rat bez terora – teroristički udari i sposobnost da se seje destrukcija zamenjuju i taktiku i strategiju rata za ruske lidere. - nastavlja u saopštenju.

U obraćanju je spomenuo razgovor sa premijerom Kanade Džastinom Trudo, u kom ga je obavestio o trenutnoj situaciji na bojnom polju i posledicama "ruskog terora".

- Razgovarali smo o tome šta tačno može da ojača naše pozicije. PVO, odbrambeni paketi i potrebe za opremom. Veoma je važno da je Džastin spreman da aktivnije ubedi naše partnere da Ukrajini obezbede više dalekometnih mogućnosti.- rekao je.

Govorio je i o promenama koje očekuju Ukrajinsku vladu do kraja godine:

- Jesen će biti izuzetno važna za Ukrajinu. Naše državne institucije moraju biti tako postavljene da Ukrajina postigne sve rezultate koji su nam potrebni – za sve nas. Da bismo to uradili, treba da ojačamo neke oblasti u Vladi – i kadrovska rešenja su pripremljena. Biće promena i u Kancelariji. Očekujem i da će pojedine oblasti naše spoljne i unutrašnje politike imati nešto drugačiji akcenat. Prvo – potrebna nam je veća interakcija između centralnih vlasti i zajednica. Pogotovo sada, kada se spremamo za zimsku sezonu. Drugo – Ukrajina je već postigla značajne rezultate u odbrambenoj proizvodnji. I to bi trebalo ojačati na svim nivoima, posebno da bismo lakše privukli partnerske investicije u naše strateške industrije. Treće – moramo značajno unaprediti naš rad sa NATO; ovo zahteva posebnu interakciju. Četvrto – Evropska unija, pravi pregovori o članstvu, priprema relevantnih delova budućeg sporazuma o članstvu. Ovo je vrlo jasno i pravni i politički rad. Za to će biti nametnuta lična odgovornost. I peto – treba da integrišemo sve što je Ukrajina postigla u odnosima sa partnerima – poverenje u Ukrajinu, snagu ukrajinskog duha, odnose sa partnerima – sa zadacima sa kojima se naša država suočava u suprotstavljanju ruskoj propagandi i zaštiti ukrajinskog kulturnog nasleđa. Potreban nam je novi nivo istovremenog informacionog rada, kulturnog i diplomatskog. I novi nivo odnosa sa globalnom ukrajinskom zajednicom. Sada je vreme da damo novu snagu vladinim institucijama Ukrajine i zahvalan sam svima koji će pomoći. - rekao je Zelenski.

