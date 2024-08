ČLANOVI GRUPE ABBA BESNI NA TRAMPA: Zamerili mu žestoko, zapretili mu da to nikako ne radi

ŠVEDSKA pop grupa ABBA danas je zatražila od bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa da prestane da koristi njihovu muziku na predizbornim skupovima.

Foto: AP Photo/Rick Bowmer

- Otkrili smo da su objavljeni video-snimci na kojima je (njihova) muzika korišćena na Trampovim događajima i zatražili smo da se takva upotreba odmah obustavi - saopštila je izdavačka kuća grupe za švedski list Svenska dagbladet, prenosi Politiko.

Na Trampovom mitingu u Minesoti, gde živi najviše Amerikanaca švedskog porekla, pušteni su hitovi kao što su ''The Winner Takes It All'' i ''Money, Money, Money'', ali švedski umetnici nisu jedini koji ne žele da republikanski kandidat koristi njihovu muziku.

Pevačica Selin Dion je ranije ovog meseca osudila upotrebu pesme ''My Heart Will Go On”, a rok grupa Foo Fighters saopštila je da nije dozvolila Trampu da svira njihovu pesmu na mitingu u Arizoni i dodali su da će donirati sve honorare od neodobrenog korišćenja njihove pesme kampanji demokratske kandidatkinje Kamale Haris.

Trampov tim izbrisao je snimak na kojem se vidi kako predsednički kandidat izlazi iz aviona iz pesmu "Freedom" pevačice Bijonse.

Njeni predstavnici su kritikovali upotrebu pesme, koju je Haris potom upotrebila za ključni deo svoje kampanje.

Tokom prethodnih kampanja, izvođači Adel, Aerosmit i Guns N' Roses su osudili neodobreno korišćenje njihove muzike.