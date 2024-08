"TO JE KRAĐA": Kremlj o prebacivanju Kijevu novca od zamrznute ruske imovine

PREBACIVANjE Kijevu 1,4 milijarde evra od strane Evropske unije predstavlja krađu koja će imati pravne posledice, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Već smo govorili da su to nezakonite radnje. One će sigurno imati pravne posledice. To nije ništa drugo do nelegalna eksproprijacija, ruski rečeno – krađa našeg novca - istakao je Peskov, komentarišući Boreljove izjave.

Šef evropske diplomatije Žozep Borelj izjavio je ranije da je Evropska unija već počela da usmerava prihode od zamrznute ruske imovine za plaćanje vojnih isporuka Ukrajini, kao i da je već prebačeno 1,4 milijarde evra.

Stalni predstavnici zemalja-članica Evropske unije su 29. januara usaglasili predlog Evropske komisije o korišćenju prihoda od ruske imovine zamrznute u zemljama EU. Kako je ranije objasnio jedan evropski diplomata, EK predlaže da se prihodi dobijeni od zamrznute ruske imovine čuvaju na posebnim računima za njihovu moguću upotrebu u budućnosti za finansiranje Ukrajine.

