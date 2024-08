STRAVIČNA TRAGEDIJA U AUSTRALIJI: 25-godišnji instruktor padobranstva poginuo nakon neuspešnog sletanja u grupnom skoku

NOVOZELANDSKI instruktor padobranstva poginuo je u tragičnoj nesreći u Australiji nakon greške u grupnom skoku prilikom sletanja.

Foto: A. Stanković

Lijam Njuman, pronađen je u ruralnom delu Taravera, zapadnom delu Kvinslenda u utorak nakon pada na zemlju brzinom od 80 kilometara na sat nakon neuspešnog sletanja.

Njegov otac Bret, padobranac sa 30 godina iskustva, i majka Šerali su takođe bili sa njim kada se ova tragedija dogodila.

Rekao je da je njegov skok bio normalan do poslednjih 10 metara kada je preterano ispravio sletanje i udario u zemlju velikom brzinom.

- To je najgora noćna mora za svakog roditelja. Molila sam ga, molim te, ne radi to, dovoljno je teško da moj muž to uradi. Bret, koji je i sam iskusan padobranac sa preko 15.000 skokova ispod pojasa - rekla je majka za 7njuz da je njihov sin učinio sve što je mogao da bezbedno skače sa padobranom.

Australijska padobranska federacija izjavila je da su otvorili istragu i rečeno je da je Njuman uspešno sleteo preko 600 puta.

Prema objavi federacije na društvenim mrežama 2022. godine, Njuman je dobio licencu za padobranstvo u septembru te godine nakon što je celo detinjstvo posvetio padobranstvu.

- Bilo da se tata pretvara da skače padobranom u tandemu sa kauča u dnevnoj sobi ili da sedim sa strane i gledam ga kako sleće posle skoka, uvek sam znao da ću mu se jednog dana pridružiti na nebu - rekao je tada Lijam Njuman.

- Prvi put solo skakati je bio jedan od najboljih trenutaka u mom životu i znao sam da je to početak duge karijere u sportu, pokušavajući da živim u skladu sa nasleđem koje je moj tata tako briljantno popločao preda mnom.- dodao je on.

