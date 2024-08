MAJKA GRČEVITO DRŽALA BEBU IZNAD VODE: Detalji brodoloma kod Sicilije

SUPERJAHTA "Bajezijan" potonula je juče kod Palerma zbog jake oluje koja je dovela do pojave pijavice.

"Bajezijan" je u ponedeljak u ranim jutarnjim satima zadesila iznenadna i snažna oluja, kažu svedoci.

Navodno je brod bio usidren za morsko dno ispred luke u Portičelu, malom ribarskom selu istočno od Palerma.

Oluja je bila toliko žestoka da je izazvala pojavu vodenih pijavica.

Svedoci su za italijansku novinsku agenciju Ansa rekli da je sidro bilo spušteno kada je oluja počela, zbog čega se aluminijumski jarbol od 72 metra slomio na pola i da je brod izgubio ravnotežu i potonuo.

Nestao je ispod vode oko 5 ujutru po lokalnom vremenu.

Karsten Borner, kapetan obližnjeg broda, rekao je da je nakon što je oluja prošla, posada primetila da je jahta koja je bila iza njih nestala.

- Videli smo crvenu raketu, tako da smo moj drug i ja otišli ​​na poziciju i zatekli smo čamac za spasavanje kako pluta - rekao je on Rojtersu.

Njegova posada je ukrcala neke preživele, uključujući troje koji su teško povređeni. Drugi svedok, Fabio Čefalu, rekao je da se spremao da ide na pecanje kada je video bljeskove munja pa je ostao u luci.

- Čekali smo da prođe oluja. Posle 10 minuta izašli smo na more i videli smo jastuke i sav ostatak broda koji je potonuo i sve što je bilo na palubi, na moru. Nisam video ljude u moru - rekao je on.

Drugi ribar je opisao da je "sopstvenim očima video kako jahta tone".

Govoreći za list "Giornale di Sicilia", svedok je rekao da je bio kod kuće kada je krenuo tornado.

- Tada sam video čamac, imao je samo jedan jarbol, bio je veoma veliki - rekao je on.

Jedna od preživelih, britanska turistkinja Šarlot Golunski, rekla je italijanskom listu "La Republika" kako je držala svoju jednogodišnju ćerku Sofiju da je spreči da se udavi.

Rekla je da su njih dve i njen partner Džejms preživeli samo zato što su bili na palubi kada je jahta potonula.

Probudili su ih "grrmovi, munje i talasi", a imala je utisak kao da je "smak sveta" pre nego što su završili u vodi.

- Na dve sekunde sam izgubila ćerku u moru, a zatim sam je brzo zagrlila usred besa talasa. Svom snagom sam je držala na površini, ruke su mi bile ispružene da se ne udavi. Sve je bilo mračno. U vodi nisam mogla da držim oči otvorene. Vrištala sam za pomoć, ali sve što sam mogla da čujem oko sebe su vrisci drugih - ispričala je žena.

Među šest osoba koje se vode i dalje kao nestale je Majk Linč, poznat kao "britanski Bil Gejts".

Linč je osnovao softverski gigant "Autonomi" 1996. godine.

Agencija za civilnu zaštitu Sicilije je potvrdila Bi-Bi-Si-ju da su među nestalima i 18-godišnja ćerka Majka Linča, koja se zove Hana, predsednik banke "Morgan Stenli internešnal" Džonatan Blumer i advokat Kris Morvilo koji radi u kompaniji "Kliford Čens".

Angela, supruga Majka Linča, je među 15 ljudi koji su spaseni, a osmoro je na lečenju u bolnici, saopštila je italijanska obalska straža.

Obalska straža Palerma kaže da se operacija potrage i spasavanja nastavlja "neprekidno".

Policijski ronioci identifikovali su olupinu oko 50 metara ispod površine.

U ponedeljak su u potragu bila uključena četiri patrolna čamca, helikopter i ekipa ronilaca. Pridružila se i pomorska i podvodna ekipa vatrogasne brigade Palermo.

Snimci sa mesta olupine pokazuju kako helikopteri kruže iznad nekoliko plovila obalske straže dok se ronioci u svetlo narandžastoj boji spuštaju u vodu.

Frančesko Venuto, portparol sicilijanske agencije za civilnu zaštitu, rekao je za Bi-Bi-Si da se spasilački timovi plaše da su tela nestalih verovatno zarobljena u olupini broda.

- Tražili smo ceo dan helikopterima i čamcima, ništa nismo našli. To nema smisla, u ovakvim uslovima trebalo je da nađemo nešto do sada - dodao je on.

Specijalizovani speleološki tim za potragu i spasavanje stigao je iz Rima u ponedeljak, nadajući se da će "postići rezultate".

Pijavica je vodeni izliv sličan tornadu i može se formirati iznad okeana, mora ili velikih jezera.

Zapadnu polovinu Mediterana od sredine prošle nedelje pogodilo je jako nevreme.

Izliv vode je tornado koji je nastao iznad vode, a ne kopna i mogu se formirati tokom intenzivnih oluja, na bazi grmljavinskih oblaka.

Turbulencija i vetrovi koji duvaju u različitim pravcima oko oblaka mogu izazvati rotaciju ispod osnove oblaka i formiranje izliva.

Poput tornada, pijavice donose snažne vetrove, ali umesto da skupljaju prašinu i krhotine stvaraju vodenu maglu oko stuba rotacionog vazduha - objasnio je prognostičar Bi-Bi-Si-a Met Tejlor.

