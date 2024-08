KONFLIKT koji je u toku u Ukrajini značajno umanjuje šanse da ambiciozni borbeni avion Su-75 uskoro debituje.

Štaviše, kritično pitanje ostaje bez odgovora: da li će Su-75 Šah-mat biti stelt avion ili ne? I proizvođač, Rostec, i rusko Ministarstvo odbrane dali su mešovite signale o sposobnostima aviona. Prema Stavrosu Atlamazogluu, iskusnom novinaru za odbranu i nacionalnu bezbednost, oprečne izjave ruskih zvaničnika ukazuju na nedostatak jasnog pravca. Neki su nagovestili da će Su-75 morati da deluje izvan opsega neprijateljske protivvazdušne odbrane, što implicira da nema stelt sposobnosti, dok drugi tvrde da će to zaista biti stelt lovac.

Iako ruski državni mediji često proglašavaju Su-75 kao stelt avion, stručnjaci tvrde da bi termin „stelt“ mogao biti prenaglašen u ovom kontekstu. Poređenja su napravljena kako druge nacije opisuju ne-stelt lovce 4. generacije koji imaju minimalna stelt poboljšanja, umesto da poseduju prave stelt karakteristike koje se vide u pravim lovcima 5. generacije, kao što je F-22.

Pored toga, raste zabrinutost oko toga da li ruska odbrambena industrija zaista može da ispuni ova napredna tehnološka obećanja. Ekonomske sankcije i nedostatak ključnih komponenti podstakli su skepticizam u pogledu sposobnosti Su-75 da bude pravi stelt avion.

Pre otprilike dve godine, Aleks Holings je pružio detaljnu analizu zasnovanu na dizajnu Su-75, a ne pukim pretpostavkama, objašnjavajući zašto šah-mat „ne izgleda baš“ kao stelt avion. Holings je istakao da iako Su-75 uključuje neke karakteristike vezane za stelt, kao što su unutrašnji odeljci za oružje i materijali koji apsorbuju radare, nedostaje mu sveobuhvatna stelt integracija koja se nalazi u avionima kao što je F-22 Raptor.

Na primer, Holings je primetio da postizanje stelt u lovcima pete generacije nije samo dodavanje stelt karakteristika; radi se o integraciji prikrivenosti u ceo dizajn od samog početka. Nasuprot tome, izgleda da je Su-75 dizajniran sa profitabilnošću i izvoznim potencijalom kao primarnim ciljevima, potencijalno kompromitujući njegovu stelt efikasnost u poređenju sa zapadnim kolegama.



Još jedna značajna prepreka sa kojom se suočava Su-75 Šah-mat je ozloglašeno pitanje kašnjenja. Stručnjaci tvrde da ovi zastoji u razvoju i odsustvo probnih letova doprinose rastućem skepticizmu. Proglašen kao isplativa alternativa zapadnim stelt lovcima poput F-35, Su-75 tek treba da pokaže svoje praktične sposobnosti. Njegove stelt karakteristike ostaju uglavnom teoretske u ovom trenutku.

Štaviše, postavlja se pitanje ukupnog razvoja stelt tehnologije u Rusiji. Ruski mediji često proglašavaju Su-57 Felon kao stelt lovac, ali on značajno zaostaje za zapadnim lovcima pete generacije, a ponekad čak i za starijim modelima kao što su F-18 ili Rafale. Radarski poprečni presek [RCS] je mera detektivnosti objekta radarom, izražena u kvadratnim metrima [m²]. Dok su RCS vrednosti za stelt avione obično klasifikovane, grube procene mogu ponuditi neku perspektivu.

Uzmite F-22 Raptor, na primer. Ima RCS od 0,0001 do 0,0005 m², uporediv sa veličinom klikera ili bumbara, što ga čini jednim od aviona koji se danas najteže mogu otkriti. F-35, sa RCS od 0,001 do 0,005 m², sličan je veličini loptice za golf. Iako je njegov RCS nešto veći od F-22, on ostaje izuzetno nizak, što doprinosi njegovoj nevidljivosti. Ova manja razlika proizilazi iz veće veličine F-35 i višenamenskog dizajna.

Nasuprot tome, Su-57 Felon ima RCS u rasponu od 0,1 do 1 m², negde između veličine ptice i malog borbenog aviona. Ovaj viši RCS sugeriše da je manje prikriven, delimično zbog elemenata dizajna kao što su izložene turbine motora i određenih kompromisa u dizajnu.



Stoga, na osnovu trenutno dostupnih podataka, teško je tvrditi da je ruska stelt tehnologija u rangu sa američkom. Ukoliko ne dođe do značajnog smanjenja ovih parametara, Su-75 ne može da preuzme plašt stelt aviona sa današnjim tehnološkim standardima.

Trenutno je program Su-75 šah-mat opterećen naglim troškovima i finansijskim ograničenjima. Iako je Rostec u novembru najavio da će proizvodnja Su-75 Šah-mat uskoro početi, tekući sukob u Ukrajini zahteva punu pažnju Moskve i značajan deo svog budžeta za odbranu, što je dovelo do dalje eskalacije troškova projekta.

