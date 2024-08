"LJUDI SU SE NAVIKLI: ON I NIKO DRUGI..." Lukašenko sprema narod za odlazak sa vlasti

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da priprema narod na da će uskoro napustiti svoju funkciju.

Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kako je istakao u intervjuu televiziji "Rusija 1", on već 30 godina obavlja funkciju predsednika.

- Ljudi su se navikli: on i niko drugi. To nije dobro. Spremam ljude za svoj odlazak sa funkcije predsednika. Ne želim da posle mene bude neko razočarenje ili neuspeh - istakao je on.

On je istakao da je pristalica evolucionih, a ne revolucionarnih promena.

Ranije je Lukašenko saopštio da je spreman da se povuče kada mu narod to kaže.

Lukašenko ima 69 godina. On vrši funkciju predsednika Belorusije od 1994. godine. U republici je 2004. održan referendum i usvojen zakon koji mu je omogućio da se kandiduje za treći mandat. Trenutno, on je u svom šestom mandatu, a sledeći izbori su zakazani za 2025. godinu.

