KINESKO TAJNO ORUŽJE KOJE AMERIČKA MORNARICA NEMA: Šta je to elektomagnetni top i zašto su SAD odustale od njega (VIDEO)

RAILGUN, napredni artiljerijski sistem koji koristi elektromagnetnu silu za lansiranje projektila velikim brzinama, suočio se sa značajnim izazovima, što je dovelo do toga da je američka mornarica otkazala svoj program 2021.

Foto: EPA

Glavna pitanja su uključivala izdržljivost, integraciju sa sistemima za napajanje broda i slabe performanse u testovima. Uprkos tome, Kina tvrdi da unapređuje svoju tehnologiju elektromagnetnih topova, potencijalno je inkorporirajući u svoje pomorske snage.



VELIKA RASPRAVA O ELEKTROMAGNETNIM TOPOVIMA

Dok neki analitičari veruju da Kina možda blefira da bi izazvala američku potrošnju, drugi su zabrinuti za istinski napredak Kine u ovoj oblasti.

Kada je katapult uveden u rat, zauvek je promenio istoriju. Imperija sue izgrađene ili uništene ovim genijalnim oružjem. Danas izgledaju zastareli, ali koncept uzimanja predmeta i bacanja na neprijateljsku formaciju ili utvrđenje zadržava svoju privlačnost.

Očigledno smo daleko od ere katapulta. Ali američka vojska i drugi su se poigrali sa visokotehnološkom verzijom ovog artiljerijskog oruđa: elektromagnetim topom.



ŠTA JE RAILGUN?

U osnovi, elektromagneti top koristi elektromagnetnu silu da pokrene objekat prema meti izuzetno velikom brzinom. Inovacija je u tome što elektromagneti top koristi struju, a ne hemikalije da bi projektilima dala njihovu brzinu.

Brzina o kojoj govorimo ostavlja malo vremena za reagovanje. U teoriji postoji malo odbrane od ove vrste napada.

Ali iako je ova tehnologija bila veliki san mnogih američkih vojnih inženjera, nikada se nije ostvarila.

ŠTA SE DOGODILO SA OVIM ORUŽJEM?

Prema ExecutiveGov-u, mornarica je otkazala program jer bi „šine lako mogle da dožive habanje usled ispaljivanja više projektila, što rezultira veoma visokom temperaturom površine, što može još više povećati probleme sa izdržljivošću“.





Dalje, ovo oružje je moćno, a njihova nesposobnost da se integriše u električnu mrežu ratnog broda učinila ga je beskorisnim kao oružje.

Konačno, kada su elektromagnetni topopovi testirani na poligonu Dagvej u pustinji u Juti, nisu dostigle domet koji su njihovi dizajneri obećali.

Sve ovo je ostavilo mornaricu bez ičega da pokaže posle više od decenije rada i stotine miliona uloženih dolara. Mornarica je 2021. godine otkazala program i preusmerila svoje resurse na konvencionalniju odbranu, kao i na svoj program hipersoničnog oružja.



KINA ULAZI U PROGRAM

Mornarica to nije mogla napraviti da funkcioniše, a rečeno nam je da to i nije tako velika stvar. Ako mornarica to nije mogla da uradi, sigurno niko drugi, posebno strana sila, nikada ne bi mogao da postigne ovu radikalnu tehnologiju.

Ali Kina tvrdi da dokazuje da ovi zapadni lideri greše. S obzirom da Kina postaje bogata i modernizovana država, neizbežno je da će poboljšati svoje vojne sposobnosti. Kao deo napora, Kina radi na nekim radikalnim, naprednim novim vojnim tehnologijama. Jedna takva nova sposobnost, tvrde oni, je elektromagneti top.

Peking je objavio postojanje njihovog programa samo dve godine nakon što je Pentagon napustio njihov.

Neki u Vašingtonu, poput analitičara Centra za novu američku bezbednost (CNAS), ne misle da Kinezi imaju top. Oni veruju da Kina blefira na tu temu. Oni vide neku vrstu obrnutog Reganovog pristupa u suočavanju sa američkom pretnjom Kini. Američki predsednik Ronald Regan naterao je SSSR da se istroši delom lažući o tome koje nove sisteme grade Amerikanci, a Kina to danas radi SAD.

Ali posle svakog kineskog napredovanja, zapadna štampa stupa na scenu da umanji pretnju i omalovaži svakoga ko bi verovao u takav sofizam. Peking nesumnjivo pokreće neku varijaciju Reganovog plana protiv SAD, ali Kina takođe zaista razvija neke napredne – i strašne – tehnologije za borbu protiv Amerikanaca.

Uđite u kineski elektromagneti top. Oni navodno imaju rudimentarnu verziju one koju su Amerikanci razvijali. Kineski stratezi takođe tvrde da se novi elektromagneti topovi lako ugrađuju u njihove ratne brodove kako bi njihovim pomorskim snagama dale dodatnu zaštitu i mogućnosti projekcije snage (mogućnosta da deluju u određenim oblastima kao sila).



AMERIČKA MORNARICA

U međuvremenu, vojska Sjedinjenih Država se bori sa svim ovim problemima. Ako Kina može da napravi šinski top kada SAD ne mogu, to je dobar razlog za brigu.

nationalinterest.org

BONUS VIDEO - RUSI NA POZICIJI: Vidjeni tenkovi u Kurskoj oblasti