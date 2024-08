NEĆE BITI "CRVENIH LINIJA": Oglasio se Lukašenko - Ako nam NATO povredi granice, odgovor će biti munjevit

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da Minsk ne želi rat protiv čitavog NATO, ali da će u slučaju povrede granice odgovor biti munjevit.

Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Ne želimo eskalaciju i ne želimo rat protiv čitavog NATO. To ne želimo. Ali, ako oni to urade i opredele se za to, onda ...Nećemo imati drugog izbora. I neće biti nikakvih 'crvenih linija' - rekao je Lukašenko u intervjuu za TV "Rusija".

Ta linija je, prema njegovim rečima, državna granica, čim neko na nju kroči odgovor će biti munjevit.

- Odgovor je pripremljen, naređenje je u sefu, kako i treba - rekao je beloruski predsednik.

- Kada se ovde pojavilo taktičko nuklearno oružje, direktno sam im (stranim protivnicima) rekao: nećemo koristiti nikakvo oružje dok ne kročite na našu državnu granicu. To je granica naše savezne države - istakao je Lukašenko.

U slučaju agresije na Belorusiju – Rusija će uvesti svoje jedinice

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da će Rusija u slučaju agresije na republiku poslati svoje jedinice u zemlju, Minsk će primiti prvi udarac, a Moskva će podržati.

- Rusija, prema našem dogovoru, uvodi svoje jedinice (određene su i koje) u Belorusiju. Mi primamo prvi udarac, a onda će nas Rusija osigurati. To je zajednički rat – Belorusija i Rusija – protiv tih životinja - rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, odgovor Belorusije u slučaju agresije biće „trenutno i adekvatno“.

Aleksandar Lukašenko je odredio više od 20 brigada i bataljonskih grupa koje će biti raspoređene na granici kako bi sprečili mogući proboj sa ukrajinske strane.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti