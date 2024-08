HANTER LOBIRAO ZA RUMUNSKOG BIZNISMENA: Isplivali novi detalji iz optužnice za utaju poreza koja se stavlja na teret Bajdenovom sinu

U novom podnesku Vajsov tim navodi da je Hanter Bajden pristao da pokuša da utiče na američku javnu politiku lobirajući kod američkih agencija i zvaničnika, uključujući i Stejt department, da potraže nedostatke u istrazi rumunske vlade o bogatom rumunskom biznismenu G. P. Ej-Bi-Si njuz je, kasnije, objavio da se radi o rumunskom oligarhu Gabrijelu Popoviču.

Navodi se i da je jedan od Hanterovih poslovnih partnera spreman da svedoči na suđenju da su "bili zabrinuti da bi lobistički rad mogao da izazove političke posledice Džou Bajdenu, pa su sakrili pravu prirodu posla, tvrdeći da se umesto toga radilo o upravljanju nekretninama". U novim podnescima, tužioci su, istovremeno, naglasili da svedok nije rekao da je Bajdenov sin imao neprikladan politički uticaj.

Tužioci su, takođe, istakli da ne nameravaju da pominju navode da je Hanter prekršio Zakon o registraciji stranih agenata ili da je nepropisno koordinirao sa Obaminom administracijom.

- Ne nameravamo da iznesemo dokaze ili tvrdimo da je Hanter pokušavao da usmeri novac Džou Bajdenu - ističu tužioci u podnesku.

Američko ministarstvo pravde lane je podiglo optužnicu protiv sina američkog predsednika za utaju poreza od 2016. do 2019. godine. On se u januaru izjasnio da nije kriv. Njemu se na teret stavlja da je tu svotu umesto na izmirivanje obaveza trošio na narkotike, poslovnu pratnju, hotele, iznajmljene nekretnine, skupe automobile. Dodaje se i da je 70.000 dolara iskoristio za odvikavanje od narkotika. Tvrdi se i da je veliki novac ostvario dok je bio član upravnih odbora ukrajinske firme "Burisma" i kineskog investicionog fonda.

Zbog njegovih sumnjivih poslova u inostranstvu, u koje je, navodno, bio uključen i Džo Bajden, bili su osnov da republikanci u Predstavničkom domu Kongresa lane pokrenu pokušaj opoziva akuelnog šefa Bele kuće. Tužioci, takođe, tvrde da je Hanter između 2016. i oktobra 2020. imao bruto prihod veći do sedam miliona dolara. To uključuje skoro 2,3 miliona dolara koje je primo kao član upravnog odbrora "Burisme" između 2016. i 2019. godine. Ukoliko bude osuđen preti mu 17 godina zatvora.

Džo zabrinut ako Tramp izgubi izbore

U trenutku dok su nove optužbe na račun njegovog sina isplivale na površinu, američki predsednik Džo Bajden dao je prvi intervju za američke medije od povlačenja iz trke za reizbor u kojem se obrušio na lidera republikanaca Donalda Trampa. "Ukoliko Tramp izgubi, uopšte nisam siguran u miran prenos vlasti. On misli ono što kaže. Ne shvatamo ga ozbiljno. On to misli. Sva ta priča o krvoproliću ako izgubimo", rekao je Bajden za Si-Bi-Es njuz. Rojters navodi da je tokom kampanje u martu u Ohaju, Tramp upozorio na "krvoproliće" ako ne pobedi na izborima. On je to izjavio dok je govorio o potrebi da se zaštiti američka autoindustrija od strane konkurencije, a kasnije je objasnio da je mislio na zaštitu nacionalne autoindustrije.