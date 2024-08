SKOT RITER TVRDI: Američka vlada mi je objavila rat zbog ovoga

BIVŠI američki obaveštajac Skot Riter rekao je da je FBI izvršio pretres njegove kuće najverovatnije zbog saradnje sa ruskim medijima Sputnjik i RT i obećao je da će pobediti u ratu koji su mu objavile američke vlasti.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Danny Haiphong

- Sudeći po njihovim pitanjima, njih pre svega brinu moji odnosi sa RT i Sputnjikom ili to da dobijam instrukcije od RT i Sputnjika i novčanu nadoknadu, a to znači da radim u interesu ruske Vlade - rekao je Riter u videu koje je objavio na svom Telegram kanalu.



- Svaka nadoknada koju dobijam od RT i Sputnjika je ista kao i od bilo koje druge novinarske organizacije za koju pišem članke ili snimam video. Ja sam novinar i primam naknadu za svoj rad - rekao je Riter.

Takođe je dodao da nije napravio nikakav prekršaj, niti je on bilo kakav strani agent, što bezbednosne snage znaju. Riter je kazao da je pretres njegove kuće „akt zastrašivanja“ američke Vlade.

- Optužili su me da su moji članci bili namenjeni za manipulisanje mnjenjem američkog naroda u interesu ruske Vlade. To je krajnje apsurdno - napomenuo je on.

Riter kaže da mu je američka Vlada objavila rat.

- Neka bude tako. Mi smo u ratu, a to nije rat koji nameravam da izgubim - poručio je bivši obaveštajac.

Dan ranije je FBI pretraživao kuću bivšeg američkog obaveštajca Skora Ritera u Delmaru, a kako su rekli za Sputnjik, istražne radnje su sprovedene u okviru nekakve „federalne istrage“.

(Sputnjik)

